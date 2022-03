Quand l’atmosphère de séries télévisées populaires investit des cafés russes

S’assoir sur le canapé préféré de Sheldon Cooper ou voir le fameux cor bleu du film How I Met Your Mother? C’est possible même à Moscou.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Big Bang Café

Avouez-le, vous passeriez volontiers une soirée dans l’appartement de Sheldon et Leonard, discuteriez avec eux des dernières percées scientifiques ou reverriez en leur compagnie Star Wars. Non loin de la station de métro Kourskaïa, à Moscou, se situe le café Big Bang, dont les salles semblent être sorties tout droit de l’écran. Canapé en cuir, ascenseur qui est toujours en panne, des posters avec Penny et Amy – tout y est consacré à la série The Big Bang Theory.

Les noms des plats – Entropie du vortex circulant ou Pâtes favorites de Sheldon aux petites saucisses ne font que renforcer l’atmosphère. Cependant, les clients avouent que le menu comporte certaines lacunes : « Cela aurait été chouette de pouvoir goûter aux plats qu’on voit dans la série, notamment les nouilles chinoises, écrit le client Alexeï Koval. Parmi les desserts on ne trouve pas les biscuits "comme chez mamie" ».

McLaren’s pub

Dans ce pub irlandais, vous pouvez commander des Crevettes Bro Code servies avec la salade Robin Scherbatsky. Situé aux alentours de la place Preobrajenskaïa, il est dédié à la série How I Met Your Mother. C’est justement dans le pub McLaren’s que se rencontraient les héros principaux de cette dernière. Les clients pourront y passer une soirée agréable et se prendre en photos avec les fameux parapluie jaune et cor bleu ou avec le portrait des personnages.

Les grands fans de la série apprécieront sans doute les quiz thématiques qui se tiennent régulièrement dans le pub. Les visiteurs disent que l’endroit s’avère non seulement bon pour ceux qui sont nostalgiques de la série, mais qu’il propose aussi de bons plats et boissons.

Bientôt un pub similaire ouvrira ses portes à Saint-Pétersbourg.

Central Perk

En plein centre de Perm se trouve un établissement rendant hommage à la série culte Friends et dont le nom est celui du café que fréquentent les héros de l’œuvre. Il n’y a aucune chance que vous passiez à côté sans apercevoir ce café – les personnages de la série assis sur un canapé sont peints sur la façade. L’établissement propose une vaste gamme de boissons à base de café, dont le latté rose ou le raf à la cacahuète, ainsi que des burgers et pizzas.

« Il est possible que l’atmosphère puisse lasser certaines personnes, mais je n’ai jamais vu cet établissement vide », écrivent les visiteurs en ajoutant que chacun peut y trouver quelque chose à sa convenance : « Quelqu’un appréciera l’ambiance imitant celle de la série, un autre se contentera du canapé commode et de la musique agréable. Enfin, d’autres viendront savourer une tasse d’excellent café ».

Friends

Les deux capitales russes offrent elles aussi la possibilité de s’immerger dans l’atmosphère de la série Friends. Dans le café homonyme on peut boire du café chez Monica, se relaxer dans les fauteuils comme Chandler et Joey ou revoir encore et encore ses épisodes préférés diffusés sur des écrans. Les fans de la série avouent que tous les établissements de la chaîne sont toujours bondés car l’ambiance y est très agréable.

Tout y est pensé jusqu’au moindre détail, mais ce que les habitués apprécient le plus, c’est de faire des câlins au manchot de Joey, Hugsy.

Comme le MacLaren’s, Friends organise en outre des quiz et d’autres événements thématiques.

Sherlock Holmes pub

De nombreuses adaptations cinématographiques d’œuvres d'Arthur Conan Doyle ont inspiré même l'industrie de la restauration. Ainsi, à Krasnodar l’on peut pénétrer dans l'appartement de Sherlock Holmes et du Dr Watson avec ses fauteuils en cuir, horloges murales et bibliothèque.

Ici, vous pourrez déjeuner comme de vrais gentlemen. Le menu propose de la viande, de la bière et, bien évidemment, une douzaine de types de thés.

Dans cet autre article, nous vous présentions les dix séries télévisées russes les plus connues.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.