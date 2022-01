Le léchi, monstre de la série The Witcher, est-il fidèle à ce qu’il est dans le folklore slave?

Dans la saison 2 de la série The Witcher de Netflix, Geralt et ses amis rencontrent un léchi, une créature du folklore slave. Cependant, pour les Russes, ce léchi paraît ridiculement à côté de la plaque. Nous examinons les incohérences les plus évidentes.

ALERTE SPOILER!

« Il marchait comme un léchi. Il parlait comme un léchi », déclare un personnage nommé Eskel dans la deuxième saison de The Witcher. Selon l’intrigue, celui-ci rentre chez lui après s'être battu avec un vrai léchi, un monstre du folklore slave vivant dans la forêt.

Cependant, dans la série, cette créature n'est pas tout à fait ce qu'elle est dans le folklore russe. Quels ont été les bons points et les erreurs des scénaristes de The Witcher ?

Pas nécessairement une créature en bois, mais un esprit

Le léchi, traduit grossièrement par « celui de la forêt », n'a jamais été une créature ressemblant à un arbre. Dans le folklore slave, il est avant tout un esprit qui peut se transformer en ce qu'il veut. Il peut, bien sûr, ressembler à un sapin, ou à n'importe quel arbre, mais il est également libre de prendre n'importe quelle autre forme – un corbeau, un loup ou un ours, par exemple.

Dans la plupart des cas, le léchi se présente sous la forme d'un humain et plus encore, il est capable d’apparaître comme un parent mort ou vivant. Les contes populaires russes recueillis par les ethnographes montrent généralement le léchi comme un vieillard. Néanmoins, le léchi n'est généralement pas désireux d'interagir avec les humains. « Il ne vous permet pas de le regarder, se détourne tout le temps, ne montre pas son visage », a déclaré un paysan russe de la région d'Arkhangelsk à l'ethnographe Piotr Bogatyrev en 1916.

Il n’est pas agressif, c'est le gardien de la forêt

Le léchi n'est pas une créature qui chasse les humains comme des proies. Son rôle principal est de prendre soin de la forêt et des animaux qu’elle abrite. Tout manque de respect envers les créatures ou la végétation des bois fait enrager le léchi et le rend vengeur. « Oncle Andreï a abattu la maison d'un léchi (un épicéa centenaire) et l'a vite regretté. Le léchi l'a harcelé pendant longtemps, l'a suivi de la forêt jusqu'au village et, l'année suivante, a brûlé la grange d'oncle Andreï », a raconté un autre paysan russe de la région d'Arkhangelsk à Piotr Efimenko en 1878.

Cependant, lutter contre un léchi est une mauvaise idée. Il n'a même pas besoin d'être agressif, car il englobe en lui toute la puissance de la forêt. Aussi spectaculaire que soit le combat, dans The Witcher, entre Vesemir et Geralt, d'une part, et Eskel, infecté par le léchi, d'autre part, il n'aurait jamais pu avoir lieu dans le folklore slave. Combattre un léchi serait quelque chose d'impensable pour un Russe. Aucun conte traditionnel ne raconte que quelqu'un ait tué un léchi. Le blesser ou essayer de le blesser entraînerait une mort prématurée.

Ainsi, quand le personnage de Vesemir affirme que « du feu à travers le cœur, c’est la seule chose qui peut éliminer un léchi », cela ne correspond aucunement au folklore slave.

De plus, un léchi ne peut pas « infecter » quelqu'un et le transformer en une créature ressemblant elle-même à un léchi – les léchis ne sont pas des entités de ce monde et ne partageraient pas leur ressemblance avec un être humain.

En outre, le léchi apparaît toujours par mauvais temps, est rarement vu de tous et ne peut agir en dehors de sa forêt.

Lorsque Geralt et Ciri rencontrent un léchi dans la forêt (épisode 3), ils s'en approchent dans le silence et le voient immobile entre les arbres (ressemblant lui-même encore une fois à un arbre). Dans le folklore slave, cela ne pourrait se produire. Un léchi est, il est vrai, toujours associé à de fortes rafales de vent, à une faible visibilité, au bruit et au tonnerre. L'ethnographe russe Alla Nikitina écrit qu'un léchi « est toujours en mouvement, il déteste la paix et l'immobilité ».

Cependant, ce que The Witcher a bien compris du léchi dans cet épisode, ce sont ses cris et ses hurlements. « L'aboyeur » était l'un des noms que les paysans russes donnaient au léchi, car il est associé aux bruits que font les animaux de la forêt.

Dans cet autre article, nous vous présentions les créatures du folklore slave que les Russes craignent le plus.

