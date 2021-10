Un café s’inspirant de la série Squid Game a ouvert ses portes à Moscou – qu'y trouve-t-on?

Jeux avec des biscuits au sucre et des billes, surveillants stricts en costume rose et fin «pimentée» en cas de défaite – tout est comme dans la série coréenne populaire sur Netflix. Enfin, presque.

Dans l'allée étroite, près de portraits de stars de la k-pop et d’enseignes en néons, s’étend une file d'attente, composée principalement d'écoliers et d'étudiants. L'endroit est bondé, mais personne ne sort – il pleut et la rue est boueuse. Les gens attablés mangent avec enthousiasme des saucisses sur bâtonnet, certains découpent à l’aide d’une aiguille des étoiles et des cœurs dans des biscuits au sucre.

Début octobre 2021, sur fond de la popularité de la série Squid Game sur Netflix, le café coréen Chick O'Rico, situé dans le centre de Moscou, a commencé à organiser des jeux s’en inspirant. Cependant, tous les clients ne sont pas satisfaits.

Opération « Hamster » et biscuits

Peut ici participer au Squid Game toute personne ayant passé une commande pour 600 roubles (7,35 euros) minimum. Le menu comprend des saucisses sur bâtonnet avec différentes sortes de panures, des sodas asiatiques en canettes, des ramens et d’autres aliments coréens. On pourrait supposer que ce sont des « surveillants » roses masqués, dotés de faux pistolets, qui seraient chargés de prendre les commandes à la caisse, mais s’en occupent des individus déguisés comme les joueurs de la série télévisée, en costumes verts.

Avec la commande, ils distribuent aux clients des aiguilles fines, des biscuits au sucre et leur sourient en leur souhaitant « bon jeu ». Dans l'un des jeux de la série, les participants devaient découper une figure précise dans des petits gâteaux au sucre à l’aide d’une aiguille, et ce, dans un temps imparti de dix minutes. S’ils n’y parvenaient pas, ou si la figure se fissurait, les gardiens les tuaient tout simplement. Les règles sont presque les mêmes ici, mais au lieu d'une balle en plein front, le « gardien » donne au perdant un piment rouge à manger. Il en profite aussi pour emporter les plateaux vides.

Ma partie dure exactement une seconde : à peine ai-je touché mon gâteau avec l'aiguille, qu'il se craquèle immédiatement en plein milieu.

Je jette nerveusement un regard à la pièce. L'une des invités perdants a déjà pris une petite bouchée de piment par désolation – quelques secondes plus tard, ses yeux s'agrandissent et elle s'empresse de se servir une tasse de thé.

Le surveillant rose n’a pas encore remarqué mon cœur de pâte fêlé et j'essaie frénétiquement de trouver un moyen d'échapper au châtiment.

« Personne ne te déclarera perdante, s'il ne découvre pas que tu avais un biscuit », telle est la sage pensée qui me vient alors à l'esprit. Après une seconde, j’enfourne le biscuit entier dans ma bouche. À ce moment-là, le seul « gardien » de la pièce regarde justement ma table. Je grignote activement le biscuit avec un ramen et la jeune fille, toute de rose vêtue, ne se doutant de rien, passe son chemin. L'opération « Hamster » a été un succès.

En face de moi, un gars est aussi en train de découper un cœur.

« Vas-y, sculpte-le, comme si ta vie en dépendait et je récupèrerai le prix pour toi », dit impatiemment sa petite-amie, qui semble avoir déjà découpé sa figure. Nous nous regardons et rions, réalisant que dans le véritable Squid Game, nous aurions joué exactement de la même manière.

La récompense, d’ailleurs, est modeste : les invités reçoivent des cartes avec des images des personnages de la série.

« Ils auraient pu donner une friandise », souligne la fille d'en face, déçue. Mais nous attend encore un second round.

Billes « maudites » et prix principal

Lors de la deuxième étape, les participants reçoivent, en binôme, 10 billes chacun dans un sachet en velours noir. Dans cette partie de Squid Game, il était possible de définir ses propres règles du jeu – par exemple, s’affronter pour savoir qui arrivera à lancer une bille dans un trou de sable, ou qui les jettera le plus loin, etc. Néanmoins, le café a choisi comme variante de base celle où les joueurs doivent deviner si l’autre joueur détient dans sa main fermée un nombre pair ou impair de billes.

Celui qui devine reçoit les billes misées par l'adversaire, celui qui ne devine pas, au contraire, donne ses billes à l'autre joueur. Celui qui obtient toutes les billes de l'adversaire gagne.

Dans la série télévisée, ce jeu était limité à une demi-heure, mais il n'y a ici aucune restriction – cela rend le jeu incroyablement ennuyeux et long. Surtout si les deux joueurs font de petites mises de deux ou trois billes et se les passent indéfiniment au cours de la partie, en fonction de leur chance.

De plus, il n'y a pas assez de billes pour tous les clients, alors nos voisins attendent patiemment que nous terminions la partie.

Pour finir rapidement, mon adversaire mise toutes ses billes sur « impair ». Je n'avais que deux billes en main, il a donc immédiatement perdu et j'ai reçu un poisson rose comestible avec de la crème anglaise en guise de récompense. Personne ne donne de piment au perdant. Le seul « gardien » s'est en réalité enfui dans l'arrière-boutique, et tous les autres clients, à l’approche du soir, ont cessé de jouer, se focalisant sur leur nourriture et leurs smartphones – il semble que pour eux, les photos et vidéos qu’ils publieront sur les réseaux sociaux avec les enseignes en néons et les joueurs en costume vert sont plus importantes que le jeu. C'est logique – dans ce café, contrairement à la série, on n’accorde pas des milliards aux gagnants.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi l’un des acteurs de la série Squid Game parle si bien russe.

