Boom touristique pour les réserves naturelles de Russie en 2021

Sergueï Fomine/Global Look Press

10 millions, tel est le nombre de visiteurs s’étant rendus dans les territoires naturels spécialement protégés de Russie en 2021, un indicateur en forte hausse, puisqu’il n’était que de 6,4 millions l’année précédente, a annoncé Alexandre Kozlov, ministre des Ressources naturelles et de l’Écologie, dont les propos sont relayés par RIA Novosti.

En la matière, le lieu le plus populaire s’avère être la réserve naturelle du Caucase, s’étendant sur 2 800 km², à cheval entre la République d’Adyguée, celle de Karatchaïévo-Tcherkessie, et la région de Krasnodar.

« Parmi les 500 000 personnes qui l’ont visitée, la hausse est de 200 000 », a précisé Kozlov.

Dans le Caucase russe

Il a par ailleurs ajouté que, parmi les espaces les plus prisés, se trouvaient les îles Kouriles et le Kamtchatka, mais aussi le légendaire parc naturel de la Terre du léopard, dans la région du Primorié. Ce dernier a en réalité connu un record de fréquentation, dépassant les 10 000 touristes.

À noter que le concept de territoires naturels spécialement protégés comprend les réserves naturelles et biosphériques, les parcs nationaux, les parcs naturels, les sanctuaires naturels, les monuments naturels, ainsi que les parcs dendrologiques et jardins botaniques. Selon les données officielles, en 2021, la Russie comptait plus de 13 000 zones de ce type d’importance fédérale, régionale ou locale, pour une superficie totale de 2,56 millions de kilomètres carrés, soit 13,5% du pays.

