Nuits blanches à Mourmansk: 60 jours de Soleil continu

288 000 personnes vivent dans cette ville, malgré les nuits polaires, le vent perçant, les pentes glacées. Elles la connaissent affectueusement sous le nom de « Monamourmansk » et son apparence banale est plus que compensée par les paysages environnants : toundra, taïga, montagnes, fjords et océan.

Sergueï Ermokhine