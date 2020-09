En images: quatre courts itinéraires piétons pour découvrir le cœur de Moscou

Ces itinéraires dans le centre de Moscou vous familiariseront avec son héritage historique, mais aussi avec la facette renouvelée de la capitale russe. En les empruntant, vous pourrez écouter les musiciens de rue, casser la croûte et faire une immersion dans le rythme de cette mégapole qui pulse dans les places et s’éteint dans les petites ruelles étroites.

Rue Nikolskaïa-place Rouge-Manège

Durée : 20-40 minutes

- Sortir de la station Loubianka (9e sortie) et suivre la rue Nikolskaïa jusqu’à la place Rouge, puis emprunter le passage Kremliovski jusqu’à la rue du Manège.

- Dans le jardin Alexandre, admirez le complexe des fontaines le plus fréquenté de Moscou (pendant les saisons froides les fontaines sont éteintes) et visitez la tombe du soldat inconnu.

- Une fois le Manège traversé, vous pouvez continuer jusqu’au monument au saint prince Vladimir, qui baptisa la Rus’ en 988. De l’autre côté de la rue se trouve la magnifique maison Pachkov, l’un des plus célèbres édifices classiques de Moscou.

Quais de Crimée et Pouchkine

Durée : 60-90 minutes

- Commencez votre promenade depuis l’immense monument à Pierre le Grand (98 mètres de haut), sur le quai de la Crimée, poursuivez jusqu’à la Nouvelle Galerie Tretiakov.

- En passant sous le pont de Crimée, poursuivez la promenade sur le quai Pouchkine situé sur le territoire du parc Gorki.

- Vous pouvez poursuivre votre promenade en longeant le jardin Neskoutchnы et arriver jusqu’à la colline des Moineaux, où se dresse l’une des Sept sœurs de Staline, l’Université d’État de Moscou.

Kouznetski most-Tverskaïa-ruelle de Stolechnikov

Durée : 20-40 minutes

- Depuis la station de métro Kouznetski most (ce qui veut dire « pont des fourgerons », tournez à droite et continuez jusqu’au premier carrefour pour vous retrouver sur la rue portant le même nom.

- Empruntez cette rue en direction de celle de Tverskaïa, puis continuez sur cette dernière jusqu’au monument à Iouri Dolgorouki et tournez enfin sur la ruelle Stolechnkikov.

- Il est plus intéressant de se promener ici le soir, lorsque des musiciens de rue s’y produisent.

Ruelles Klimentovski-Bolchoï Tolmatchevski-Lavrouchenski

Durée 20-30 minutes

- Sortez de la station de métro Novokouznetskaïa et prenez la rue Piatnitskaïa. Descendez-là en vous éloignant du centre, en tournant dans la ruelle Klimentovski.

- Suivez les ruelles Klimentovski et Bolchoï Tolmatchevski jusqu’à celle de Lavrouchenski, où est située la célèbre Galerie Tretiakov.

- Une fois cette ruelle et le pont Loujkov (au-dessus du canal Vodootvodny) passés, il est possible de rejoindre le quai Bolotnaïa et de poursuivre la promenade.

