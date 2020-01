Une liaison aérienne reliera dès cette année Paris et la ville russe de Samara

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Une liaison aérienne entre Paris et Samara (860 kilomètres au sud-est de Moscou) sera inaugurée cette année, а informé sur son site le ministère des transports de cette région russe.

Les vols seront assurés deux fois par semaine et subventionnés afin d’accroître les échanges touristiques, mais aussi économiques, et notamment industriels, entre les deux localités. Or, si Samara n’apparaît aujourd’hui pas comme l’une des destinations favorites des Français en Russie, se trouve, dans sa région, la ville de Togliatti, abritant le siège du constructeur automobile russe AvtoVAZ, désormais détenu par la coentreprise gérée par Renault-Nissan et Rostec. Cette ligne pourrait donc être régulièrement empruntée par les employés de la société.

« L’aéroport le plus préférable pour l’accueil du vol depuis Samara en France est l’aéroport international Paris-Charles-de-Gaulle ou l’aéroport Paris-Orly, situés à proximité du siège du groupe Renault et du centre touristique de la France, la ville de Paris », peut-on ainsi lire dans le document.

Dans cet autre article, découvrez justement ce que vous réserve la ville de Samara, nichée sur les berges de la Volga.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.