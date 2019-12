World Travel Awards: Kazan choisie pour accueillir les «Oscars du tourisme» en 2021

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

Kazan, capitale du Tatarstan (712 kilomètres à l’est de Moscou), a été sélectionnée comme lieu de la tenue, en 2021, de la cérémonie de remise des World Travel Awards (WTA), prestigieuses distinctions internationales considérées comme les Oscars de l’industrie touristique, indique le Comité d’État de la République en charge du tourisme. En 2020, elle hébergera également les World Travel Technology Awards, consacrés aux technologies touristiques.

« Ce n’est pas seulement un événement. Ce sera un grand processus de préparation et de promotion du Tatarstan et de Kazan dans l’arène mondiale du tourisme. Dans les faits, chaque événement sera l’achèvement du travail d’une année en matière d’étude des technologies, de promotion du Tatarstan et d’accroissement de la reconnaissance de la République dans le monde », a déclaré Sergueï Ivanov, président de cette institution.

Depuis plusieurs années, le Tatarstan enregistre en réalité un remarquable essor de son secteur touristique, avec un nombre de visiteurs qui devrait atteindre à l’issue de 2019 les 3,7 millions, ce qui en fait l’une des destinations les plus prometteuses de Russie.

À noter que la finale 2020 des WTA sera organisée à Moscou, ayant reçu le titre de Meilleure destination touristique parmi les villes du monde lors de l’édition de cette année, tandis que Saint-Pétersbourg se voyait remettre le prix de la Meilleure destination culturelle.

