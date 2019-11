Crimée: la Russie lance des trains directs de Moscou et Saint-Pétersbourg vers la péninsule

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À partir de fin décembre, il sera possible de voyager de Moscou ou de Saint-Pétersbourg vers la ville de Simferopol, capitale de la République de Crimée, en train. L'itinéraire passera par le célèbre pont de Crimée nouvellement construit et prendra 33h depuis Moscou et 43h30 depuis Saint-Pétersbourg. Le premier départ est prévu pour le 23 décembre de Saint-Pétersbourg et le 24 décembre de Moscou.

La vente des billets a débuté le 8 novembre et plus de 12 000 d’entre eux ont d’ores et déjà été vendus. Les prix commencent à partir de 2 966 roubles (42 euros) pour les trains partant de Moscou, et de 3 500 roubles (49,60 euros) pour ceux au départ de Saint-Pétersbourg.

