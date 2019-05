Le Skybridge de Sotchi élu deuxième pont piéton suspendu le plus spectaculaire du monde

Skybridge de Sotchi est parvenu à se hisser au deuxième rang du classement des ponts piétons les plus spectaculaires du monde, établi par CNN Travel, peut-on lire sur le site de la chaîne britannique.



En effet, s’il est devancé par le Peak Walk by Tissot, en Suisse, seul pont à relier deux sommets de montagne, il termine juste devant celui de l’Aiguille du Midi, en France.

Figurant parmi les ponts piétons suspendus les plus longs du monde (439 mètres), le Skybridge culmine depuis 2014 à une hauteur de 207 mètres au-dessus de la rivière Mzymta, et s’avère donc idéal pour les sauts à l’élastique. Conçu pour supporter simultanément le poids de 3 000 personnes, des tremblements de terre de 9 sur l’échelle de Richter et des ouragans, il offre une vue imprenable tant sur les montagnes du Caucase que sur le littoral de la mer Noire.

