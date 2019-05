Quelles sont les villes de Russie à privilégier par les amateurs de musées?

Sans grande surprise, c’est la capitale culturelle de Russie, Saint-Pétersbourg, qui se hisse au sommet du classement des meilleures villes du pays pour la visite de musées, avance l’agence d’analyse touristique TourStat suite à un sondage.

En effet, si 50% des répondants se sont exprimés en faveur de la Venise du Nord, viennent ensuite Moscou (25%), Nijni Novgorod (6%), Iaroslavl, Vladimir et Veliki Novgorod (4% chacune), Kazan, Ekaterinbourg, Pskov ainsi que Sébastopol (2% chacune).

Concernant les établissements les plus populaires, à Saint-Pétersbourg il s’agit de Peterhof, de l’Ermitage et du musée Russe, tandis qu’à Moscou occupent le podium le Musée Pouchkine, la galerie Tretiakov et les musées du Kremlin, notamment le Palais des Armures.

À noter que cette enquête d’opinion a été menée auprès de plus d’un millier d’individus.

