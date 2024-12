Quatre avions de ligne soviétiques toujours en exploitation

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

An-2

Evgueni Epantchintsev/Sputnik Evgueni Epantchintsev/Sputnik

Ce biplan monomoteur Antonov réalisa son premier vol d’essai en 1947. Polyvalent, il fut activement utilisé pour le transport de passagers civils et militaires, de fret, pour les travaux agricoles, la lutte anti-incendie, l’exploration météorologique, etc. Aujourd’hui, il continue de desservir des localités reculées, permettant ainsi à ses passagers d’éviter de faire des heures de 4x4 ou de bateau à moteur.

Il-62

Pavel Adzhigildaev (CC BY-SA 3.0) Pavel Adzhigildaev (CC BY-SA 3.0)

Ce modèle d’Iliouchine effectua son premier vol d’essai en 1963 et fut mis en service quatre ans plus tard. Ce long courrier à réaction – le premier fabriqué en Union soviétique – transporta longtemps les dirigeants soviétiques. Aujourd’hui, il est utilisé en Biélorussie comme avion cargo et en Corée du Nord comme avion de ligne.

À ne pas manquer: Mars 3, quand l’URSS était la première à se poser sur la planète rouge

Iak-40

Rostislav Netissov/Sputnik Rostislav Netissov/Sputnik

Cet avion triréacteur fut mis au point par le constructeur aéronautique Iakovlev dans les années 1960. Ce modèle, qui effectua son premier vol d’essai en 1966, entra en service en 1968. Il fut conçu pour le transport régional. Certaines compagnies aériennes russes l’exploitent toujours. Il reste également en service dans les forces aériennes de plusieurs pays du Moyen-Orient.

Tu-204

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Ce biréacteur fut conçu par le constructeur aéronautique Tupolev juste avant la chute de l’Union soviétique. Il fit son premier vol d’essai en 1989. Ce moyen courrier est toujours en service dans l’aviation russe. Des dizaines de déclinaisons furent mises au point. Parmi elles, le Tu-214 qui sert au transport de passagers civils comme à celui de fret.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.