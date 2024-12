Mars 3: quand l’URSS était la première à se poser sur la planète rouge

Russia Beyond

Stolbovsky (CC BY 4.0)

Le voyage vers Mars – environ 60 millions de kilomètres – a duré plus de six mois. L’atterrissage réussi de la station soviétique avait été précédé de deux échecs.

Mars 3 était équipée de tout le nécessaire pour étudier la température et l’atmosphère, les émissions radio du Soleil, la vitesse du vent et les propriétés de la surface de la planète, ainsi que pour créer des images panoramiques.

B. Borissov/Sputnik B. Borissov/Sputnik

Ce jour-là, les scientifiques ont en réalité observé l’un des moments les plus tendus de l’histoire de l’exploration spatiale. À l’époque, la topographie et les propriétés du sol de Mars étaient mal connues. Les vents qui soufflent dans l’atmosphère ténue de la planète posaient également des problèmes. La descente de l’appareil d’étude depuis la station a finalement duré un peu plus de trois minutes.

B. Borissov/Sputnik B. Borissov/Sputnik

Le programme Mars 3 s’est poursuivi jusqu’à la mi-août 1972, la station orbitale ayant alors effectué 20 révolutions autour de la planète pendant cette période.

