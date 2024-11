Histoire en photo: que voit-on sur ce cliché?

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Le cliché a été pris en 1981. Depuis le milieu des années 1970, l’URSS travaillait à la conception du lanceur spatial super lourd Energuia et de la navette Bourane. Alors, s’est posée la question sur le moyen d’acheminer au cosmodrome Baïkonour d’énormes composantes depuis les usines situées à des milliers de kilomètres.

L’équipement capable de les transporter par voie terrestre n’existait alors tout simplement pas. En revanche, l’on disposait d’avions cargos lourds.

Atlante, que l’on voit sur la photo, a été développé par le bureau d’études Miassichtchev. Pour les besoins de l’industrie spatiale soviétique a, en réalité, été modifié le bombardier Miassichtchev M-4 Molot.

