En images: les animaux préhistoriques de Moscou sous la neige

Russia Beyond

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

L’été dernier, nous vous avions fait découvrir les animaux préhistoriques qui co-habitent paisiblement avec les spécimens du genre homo sapiens du quartier Akadémitcheskaïa de Moscou.

On nous avait alors assurés que ces petites bêtes supportaient aussi bien les chaleurs de l’été que la froidure de l’hiver.

Même si nous la tenons de sources sûres, nous avons décidé de vérifier cette information par nous-mêmes. Après une matinée neigeuse, nous avons récemment rendu visite à ces animaux d’un autre âge.

Nous vous invitons à nous suivre sans crainte au parc Akadémitcheski et au Musée Darwin.

Russia Beyond Russia Beyond

Elasmotherium dans le parc Akadémitcheski.

Russia Beyond Russia Beyond

Ivantosaurus ensifer dans le parc Akadémitcheski. Sa queue semble tout à fait insensible au froid.

Russia Beyond Russia Beyond

Estemmenosuchus uralensis dans le jardin du Musée Darwin.

Russia Beyond Russia Beyond

Coelodonta antiquitatis dans le jardin du Musée Darwin. La laine de ce rhinocéros le protège des intempéries.

Russia Beyond Russia Beyond

Panthera spelea dans le jardin du Musée Darwin. En dépit des apparences, elle nous a accueillis en ronronnant !

Russia Beyond Russia Beyond

Kileskus aristotocus toujours en embuscade derrière l’entrée du Musée Darwin.

Russia Beyond Russia Beyond

Amurosaurus riabinini, roi de la cour du Musée Darwin

Russia Beyond Russia Beyond

Le mammuthus primigenius (mammouth laineux) du Musée Darwin est certainement celui qui supporte le mieux la neige.

La dernière espèce de chevaux sauvages réintroduite avec succès en Russie. Pour en savoir plus, suivez le lien

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.