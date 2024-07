La dernière espèce de chevaux sauvages réintroduite avec succès en Russie

Russia Beyond

Il ne reste sur Terre qu’une seule espèce de chevaux sauvages. Dans le passé, le cheval de Przewalski vivait en Sibérie, Mongolie et Chine, à l’écart de l’homme.

Redécouverte par le géographe russe Nikolaï Przewalski en 1878, cette espèce de cheval sauvage avait presque totalement disparu moins d’un siècle plus tard. Une des raisons de cette extinction fut la rudesse des hivers au début des années 1940 à laquelle de nombreux individus ne résistèrent pas.

Les chevaux de Przewalski qui vivent en liberté aujourd’hui descendent tous d’individus ayant vécu ou vivant dans des parcs zoologiques et des réserves naturelles.

Ces chevaux sauvages se distinguent des espèces domestiquées par le nombre de leurs chromosomes. Les chevaux de Przewalski en ont 66 ; les domestiqués, 64. Cette constatation pousse les chercheurs à envisager que chevaux sauvages et domestiqués descendent de deux branches différentes. L’hybridation entre chevaux de Przewalski et chevaux domestiqués est possible.

Le cheval de Przewalski est reconnaissable à sa robe isabelle et ses bracelets plus sombres aux jambes, sa large encolure, sa crinière courte , ses petites oreilles, sa raie de mulet qui souligne sa colonne vertébrale, sa queue peu fournie comme celle des ânes.

L’espèce est protégée et figure dans le Livre rouge russe et sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Plusieurs pays ont pris des mesures pour préserver ces équidés et en reconstituer les populations.

En Russie, des chevaux de Przewalski vivent dans la réserve Orenbourski depuis 2015. En 2018, les premiers individus réintroduits dans les steppes de cette région du sud de l’Oural s’étaient déjà reproduits. On compte aujourd’hui une centaine d’individus qui évoluent sous la surveillance constante des scientifiques du parc naturel.

Alexeï Droujinine/Sputnik Alexeï Droujinine/Sputnik

À l’état sauvage, les chevaux de Przewalski vivent en clans familiaux généralement composés d’un étalon (mâle alpha), de trois juments et de leurs petits.

Sergueï Bobylev/TASS Sergueï Bobylev/TASS

Dans cet autre article, découvrez les animaux sauvages de Russie pris en photo depuis les cieux.

