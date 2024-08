Russia Beyond

À Moscou, les dinosaures ne se donnent pas à voir uniquement dans les parcs d’attraction pour enfants. On en croise en toute liberté (ou presque!) dans l’arrondissement du Sud-Ouest où se trouvent deux musées de sciences naturelles.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Musée Darwin Russia Beyond Russia Beyond

Des dinosaures, herbivores et carnivores, se sont échappés des salles d’exposition du Musée Darwin et du Musée de Paléontologie pour vivre leur vie au grand air. Encore timorés, ils n’ont pas osé s’éloigner de leur musée d’origine et du personnel qui sait prendre soin d’eux.

Amurosaurus Riabinini Russia Beyond Russia Beyond

Au Musée Darwin, un Amurosaurus Riabinini, heureusement herbivore, accueille les visiteurs, petits et grands.

Russia Beyond Russia Beyond

À en croire les traces encore fraîches dans la cour du musée, ce lézard du fleuve Amour a récemment rendu visite à ses congénères dans le repaire qu’ils se sont aménagé dans le petit jardin botanique qui longe le musée sur deux de ses côtés.

Russia Beyond Russia Beyond

Tous ces reptiles préhistoriques semblent vivre en bonne entente à l’ombre des arbres qui les protègent actuellement du soleil brûlant de l’été.

Russia Beyond Russia Beyond

Les carnivores, comme le Kileskus aristotocus, n’ont pas encore dévoré l’Estemmenosuchus uralensis herbivore ou le rhinocéros laineux qui, lui aussi, a décidé de découvrir le quartier.

Estemmenosuchus uralensis Russia Beyond Russia Beyond

Deux dinosaures et une licorne géante ont eu la témérité de traverser la rue Dmitri Oulianov pour s’ébattre dans l’herbe du parc situé en face du Musée Darwin.

Parc Akademitcheski Russia Beyond Russia Beyond

Il faut reconnaître que tous ces animaux, dont certains ont près de 270 millions d’années, ne sont pas irritables : ils laissent les enfants tranquillement monter sur leur dos et ne sont perturbés ni par les bruits de la ville, ni par la construction d’une nouvelle ligne de métro sous la rue qu’ils habitent.

Ivantosaurus ensifer Russia Beyond Russia Beyond

Bien qu’ils soient à sang froid, ces reptiles sont parfaitement adaptés à l’hiver moscovite. Les habitants du quartier Akadémitcheski (Академический район), ainsi nommé en raison du nombre important d’instituts de recherche et d’enseignement supérieur qui s’y trouvent, sont là pour en témoigner : qu’il vente, pleuve, grêle ou neige, les dinosaures refusent de rentrer se mettre à l’abri dans le Musée Darwin.

Kileskus aristotocus Russia Beyond Russia Beyond

Le tableau est à peine différent dans la cour intérieure du Musée de Paléontologie situé un peu plus au sud dans le quartier de Tioply Stan (Тёплый Стан). L’instinct aidant, un tarbosaurus carnivore n’a toutefois pu se retenir d’y attaquer un jeune saurolophus herbivore.

Dans cette autre publication, découvrez quels dinosaures peuplaient jadis l’actuelle Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.