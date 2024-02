Ces centaines de fossiles ornant secrètement les stations du métro de Moscou

Le fait est que les colonnes, les murs et les passages du métro de Moscou sont recouverts de pierre naturelle. En regardant de près, l’on peut donc voir des motifs fossiles et des traces d’organismes anciens – coquilles de nautile et d’ammonite, lys de mer et divers brachiopodes et gastéropodes. Au total, l’on en compte plus de 700, dont l’âge varie entre 70 et 300 millions d’années.