Cinq choses à faire absolument lors d’une visite du Planétarium de Moscou 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Admirer le ciel étoilé

Planétarium de Moscou Planétarium de Moscou

Construit entre 1927 et 1929 par les architectes Mikhaïl Barchtch et Mikhaïl Siniavski dans le style constructiviste, le planétarium de Moscou est le premier à avoir été érigé en Russie et le treizième dans le monde. À l’époque, la plupart de ces édifices consacrés à la connaissance de l’espace se situaient en Allemagne. Il y en avait aussi un en Italie et un en Autriche. Les appareils qui projetaient un ciel étoilé à l’intérieur de la coupole furent achetés à la société Zeiss.

Planétarium de Moscou Planétarium de Moscou

L’un des premiers visiteurs du Planétarium de Moscou, l’écrivain Constantin Paoustovski, trouva que ce ciel artificiel reproduisait mal la voûte céleste. Selon lui, toutes les étoiles y brillaient avec la même intensité. Des ingénieurs soviétiques perfectionnèrent le système de Zeiss et parvinrent à montrer le mouvement d’objets célestes.

Dès 1934, les visiteurs virent les étoiles scintiller, des nuages de gaz flotter sous la coupole, une comète traverser l’espace, des éclipses solaires et lunaires se produire. Le Planétarium de Moscou fut le seul au monde à offrir un tel spectacle jusqu’à la fin des années 1950. Aujourd’hui, dans son ciel étoilé, on compte plus de 9 000 objets célestes.

Se promener dans le Parc du Ciel

Mikhaïl Klimentiev/TASS Mikhaïl Klimentiev/TASS

Cette dépendance du Planétarium de Moscou est à la fois un musée à ciel ouvert et un observatoire. Y sont disposés divers instruments nécessaires à l’observation des étoiles, des cadrans solaires, des globes, le tracé d’un tronçon du méridien de Moscou. On peut aussi y examiner une maquette de la Terre et de la Lune qui permet de mieux appréhender dans l’espace les places de notre planète et de son satellite. Si l’on voit rapidement la reproduction de la Terre, il faut plus de temps pour trouver celle de la Lune qui se trouve sur le toit d’une maison voisine !

Observer les étoiles au télescope

Alexeï Koudenko/Sputnik Alexeï Koudenko/Sputnik

Le grand observatoire du Planétarium est équipé d’un télescope de 300 millimètres. Il s’agit de la lunette la plus puissante accessible à tous à Moscou. Par beau temps, il permet d’observer les étoiles.

Assister à une séance de cinéma à 360°

Sergueï Kisseliov/Agence Moskva Sergueï Kisseliov/Agence Moskva

Dans la grande salle des étoiles, les visiteurs du Planétarium embarquent pour un voyage spatial. La coupole de 25 mètres de diamètre se transforme en un immense écran de cinéma sur lequel sont projetés des films sur les planètes de notre système solaire et sur l’univers.

Toucher des météorites

Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

Au musée d’Uranie, on peut voir à quoi ressemble la Terre, sa lune, Mars, Vénus. Il est aussi possible d’examiner des échantillons du sol de planètes lointaines et de toucher des météorites ! Les collections du Planétarium en comptent plus d’une centaine. Certains sont très rares : ils proviennent de la Lune et de Mars. Le plus gros morceau est un fragment de la météorite de Seïmtchan (dans l’Extrême-Orient russe) qui pèse 1 652 kilogrammes. Selon la légende, les vœux de ceux qui le touchent se réalisent.

Le Lunarium a été pensé pour les visiteurs qui rêvent de devenir astronomes, cosmonautes, sismologues ou météorologues. Des appareils reproduisent tsunamis, tornades et tremblements de terre. On peut aussi s’y essayer au pilotage de la Station Spatiale Internationale et apprendre à éviter les astéroïdes. On connaîtra aussi son poids sur la Lune et sur Mars. Au Planétarium de Moscou est également exposé le plus grand pendule de Foucault de Russie qui montre comment la Terre tourne autour de son axe.

En suivant ce lien, découvrez cinq hauts lieux de l’astrotourisme en Russie

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.