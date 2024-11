La Cité des étoiles, là où la voie vers l’espace commence

Russia Beyond

Située dans la région de Moscou, la Cité des étoiles abrite le Centre russe d’entraînement des cosmonautes, portant le nom du premier homme dans l’espace, Iouri Gagarine. La commune urbaine en question est fermée et l’on ne peut y mettre le pied qu’en prenant part à une excursion ou en qualité de futur homme de l’espace.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Que peut-on y voir ? Par exemple, la centrifugeuse TsF-18, la plus grande au monde. Ce simulateur permet d’évaluer quelles surcharges une personne est prête à supporter dans l’espace.

Stanislav Krassilnikov/TASS Stanislav Krassilnikov/TASS

Vous y trouverez également d’autres simulateurs, des scaphandres, des maquettes de vaisseaux spatiaux, ainsi que des effets personnels de Gagarine...

Roman Sokolov/Sputnik Roman Sokolov/Sputnik

Roman Sokolov/Sputnik Roman Sokolov/Sputnik

... et l’équipement scientifique utilisé par des cosmonautes.

Stanislav Krassilnikov/TASS Stanislav Krassilnikov/TASS

Envie de ressentir l’apesanteur ? Il est possible d'y monter à bord de l’avion d’entraînement Il-76 MDK. Vous pourrez y ressentir en outre la gravitation lunaire et martienne.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Pour participer à une excursion, il faudra s’inscrire 21 jours à l’avance pour les citoyens et, pour les étrangers, ce délai constitue 60 jours.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

