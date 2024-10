«Sphinx», le système de maison connectée soviétique qui ne fut jamais produit en série

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En réalité, il s’agit de la station informatique « Sphinx » mise au point en URSS en 1986. Ce n’était pas seulement un ordinateur, c’était un véritable système d’équipement électronique des logements. Autrement dit, un système de maison connectée soviétique !

L’innovation résidait dans la digitalisation et la conservation sur un seul support d’informations de différents types : musique, télévision, programmes vidéo, diapositives, programmes éducatifs et récréatifs, textes. La possibilité d’une interaction vocale via une télécommande était également prévue.

Sur les grands écrans, on pouvait regarder des films et des émissions de télévision. Les petits écrans étaient portatifs. On pouvait les prendre avec soi dans les pièces de son appartement pour regarder une vidéo ou dans sa voiture pour écouter un audio-livre.

« Sphinx » avait été conçu pour archiver toutes sortes d’informations et même donner le temps et la pression atmosphérique. En plus, ce système contenait l’ancêtre des montres connectées.

La mise au point de « Sphinx » était une commande d’État passée par le Comité d’État de l’URSS pour la science et la technique.

Aucune exigence n’avait été avancée : les informaticiens du l’Institut pansoviétique de Recherche scientifique du Design industriel (ВНИИТЭ) devaient simplement concevoir un ordinateur d’avenir.

Malheureusement, comme beaucoup d’autres de leurs inventions, « Sphinx » resta à l’état de prototype et ne fut jamais produit en série.

