Taxi perspectif, cette utopie des designers soviétiques

Une jeune mère soviétique fait entrer une poussette avec son bébé dans le salon d’une auto sans avoir à en faire sortir le bambin et à la plier… Un rêve, n’est-ce pas ?

Ce modèle test du taxi dit perspectif a été créé en URSS en 1964. Les responsables soviétiques avaient alors décidé que les taxis devaient se distinguer des véhicules légers ordinaires et rappeler plutôt de petits bus. Compacte et manœuvrable, mais en même temps doté d’un plancher plat, d’un coffre interne, de larges portes et d’une cabine conducteur séparée.

Il a été conçu par les constructeurs de l’Institut pansoviétique de recherche scientifique en esthétique technique.

Le prototype a été testé dans les rues de Moscou et la production en série devait être lancée, mais… les hauts fonctionnaires soviétiques n’ont jamais réussi à trancher entre ses avantages et ses inconvénients. Serait-il sûr ? Et si l'on se contentait de garder les taxis conventionnels ? Et puis, en cas de lancement de la production, dans quelle usine ? Au bout du compte, le projet est tombé à l’eau.

