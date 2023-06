Événement de la Toungouska: que s’est-il passé dans le ciel de Sibérie en 1908?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À ce jour, aucune des nombreuses hypothèses concernant l’origine de l’événement de la Toungouska ne fait l’unanimité. (Nous avons exploré certaines d’entre elles dans notre texte consacré au centenaire de l’événement.)

Tout d’abord, voici quelques-unes des versions les plus insolites visant à expliquer ce qui s’est passé aux alentours de la rivière Podkammenaïa Toungouska. Selon un peuple indigène, les Evenks, c’était le début de la fin du monde, lorsque le puissant dieu Agdy est descendu sur Terre pour punir les humains. À l’époque soviétique, des écrivains fantaisistes ont émis l’hypothèse qu’un vaisseau spatial extraterrestre s’était écrasé. Dans un esprit plus scientifique, certains universitaires ont avancé qu’il pouvait s’agir d’une explosion d’antimatière, d’une comète de glace, ou même d’un mini-trou noir.

L’objet n’a laissé aucune trace

La taïga dans la zone de l'événement de la Toungouska, 2008 Vitali Bezroukikh/Sputnik Vitali Bezroukikh/Sputnik

En 2008, un compte rendu jusqu’alors non divulgué de l’événement a fait surface. Il a été publié par le scientifique Andreï Olkhovatov, qui réalisait des recherches sur l’événement de la Toungouska. Cependant, ce récit, consigné par l’ethnographe soviétique Sevian Vaïnstein en 1948, ne faisait que répéter les précédents.

Un habitant nommé Ilia Tyganov, qui avait 19 ans au moment de l’événement, a rappelé qu’une ou deux nuits avant les faits, le ciel était aussi brillant qu’à l’aube. Tyganov a déclaré que ce n’étaient pas les aurores boréales qu’il avait vues plusieurs fois auparavant, car ces dernières sont à peine visibles dans le soleil d’été.

Soudain, un éclat lumineux a inondé le ciel, se souvient Ilia Tyganov, qui n’a pas pu dormir durant cette nuit ressemblant au jour. Il n’était pas le seul ; d’autres habitants n’ont pas fermé l’œil non plus, tandis que les chiens aboyaient et hurlaient. Le matin, Tyganov a été horrifié de voir dans le ciel quelque chose qui ressemblait à un « second soleil » volant le long des rives de la rivière Podkamennaïa Toungouska. Mais l’objet était plus brillant que notre Soleil.

L’Évenkie, dégâts causés par l'événement de la Toungouska, années 1930 Sputnik Sputnik

Au même moment, il y eut un immense vacarme, plus fort que n’importe quel coup de tonnerre. Peu après, une colonne de feu aveuglante s’est élevée vers le ciel sans fumée et une explosion assourdissante a retenti. La terre a tremblé, et un vent violent s’est levé. Partout dans la taïga, de grands arbres ont été déracinés. Ensuite, tout est redevenu calme, mais pendant une ou deux nuits, il faisait encore très clair, et les chiens continuaient à aboyer et à hurler presque sans discontinuer.

Le principal problème de l’enquête sur l’événement de la Toungouska est qu’aucun fragment d’un objet qui aurait frappé la Terre ou volé près d’elle le 30 juin 1908 n’a jamais été trouvé.

Était-ce un survol ?

Des marées de la Toungouska, zone où serait tombé l’objet de la Toungouska, magazine Vokroug Sveta, 1931 Domaine public Domaine public

Les résultats de la dernière publication scientifique russe ont été publiés en février 2020 dans les prestigieuses Monthly Notices de la Royal Astronomical Society. L’article affirme que « l’événement de la Toungouska a été causé par un astéroïde ferreux, qui a traversé l’atmosphère terrestre et a continué sur une orbite proche su Soleil ». Ceci est maintenant considéré comme la seule théorie plausible expliquant que « l’objet de la Toungouska » n’a laissé aucun vestige sur la surface de la Terre.

L’hypothèse qui prévalait à l’époque soviétique était que l’objet en question était une comète de glace. Cependant, la chaleur générée par la friction de l’objet contre l’atmosphère terrestre aurait fait fondre complètement le corps glacé lors de son approche. Un météore pierreux se serait également désagrégé en raison de la pression qui apparaît lorsque l’air entourant la Terre pénètre dans un corps volant à travers ses microfissures. Seuls les météores métalliques sont suffisamment stables pour rester entiers, affirment les chercheurs.

L’Évenkie, dégâts causés par l'événement de la Toungouska, années 1930 Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Ainsi, l’hypothèse la plus probable est que l’objet de la Toungouska était un corps métallique d’environ 100 à 200 mètres de diamètre, qui a parcouru 3 000 kilomètres à travers l’atmosphère terrestre. Avec de telles caractéristiques, sa vitesse aurait dû être de 7 m/s, et l’altitude de vol d’environ 11 kilomètres.

Ce modèle explique plusieurs caractéristiques de l’événement de la Toungouska. L’absence de cratère serait due au fait que le météore n’est tout simplement pas tombé sur Terre. L’absence de débris de fer s’explique aussi par sa grande vitesse : l’objet se déplaçait trop vite et était trop chaud pour perdre de la substance. Les chercheurs ont déclaré que toute perte de masse aurait pu être causée par la sublimation d’atomes de fer distincts, qui ressemblent trait pour trait aux oxydes ordinaires sur Terre. Il est donc impossible de les isoler du sol.

Bien que fortement plausible, cette nouvelle théorie attend toujours d’être reconnue ou réfutée par des cercles scientifiques plus larges.

