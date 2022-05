En images: la charoïte, pierre de toute beauté qui n'est extraite qu'en Sibérie  

Aujourd'hui, ce minéral des plus rares scintille d'une dizaine de nuances sur les boucles d'oreilles et les bagues des femmes. Il a été découvert par des géologues soviétiques dans la lointaine taïga iakoute.

Des reflets lilas sur fond violet - voilà à quoi ressemble cet incroyable joyau, qui n'est extrait qu'à un seul endroit au monde - dans le sud de la Iakoutie, à proximité de la rivière Tchara. Ce minéral a été découvert par des géologues soviétiques qui, dans les années 1940, ont activement exploré la taïga sibérienne à la recherche de gisements de métaux et de cristaux.

Les géologues ont aperçu les premiers échantillons de cette pierre en 1948. Un groupe de scientifiques dirigé par Vladimir Ditmar (1903-1967) a mené une étude géologique dans la région de la Tchara, non loin du mont Mouroun. Dans le lit d’un ruisseau (qui porte maintenant le nom de Ditmar), le géologue a vu une pierre lilas, qu'il a d'abord confondue avec de l'ardoise ordinaire avec des impuretés. Sa découverte a été cartographiée, mais elle a été vite oubliée. Cet endroit était si éloigné de la civilisation qu'il est resté un « point blanc » sur les cartes des géologues pendant des décennies.

Un quart de siècle plus tard, en 1973, Iouri Rogov travaillait sur le mont Mouroun avec une équipe de jeunes géologues à la recherche d'uranium. Ils ont visité l'endroit même où se trouvait l’équipe de Ditmar, et non loin de la caserne à moitié délabrée, Rogov a vu « un étrange bloc d'un mètre de haut », comme il l'a décrit plus tard.

« La couleur lilas de la pierre est comme recouverte d'un enduit blanchâtre, plutôt quelconque. J'ai essayé d’en casser un morceau, mais elle ne brise pas, a écrit Rogov au sujet sa découverte. J’ai commencé à frapper sur le bloc jusqu'à ce que le manche du marteau se fissure. J’ai arraché non sans mal un morceau de pierre - et c’est comme si des éclats violacés virevoltaient de toutes parts. Tiens, pensai-je, je vais le rapporter à ma femme : une couleur curieuse, les femmes aiment ce qui est éclatant ».

Vera Rogova, une spécialiste des minéraux, faisait partie de la même expédition et au début, elle s'est intéressée aux incrustations jaunes, supposant immédiatement qu'il s'agissait de nouveaux minéraux (cela s'est plus tard avéré vrai). Mais de quel type de pierre lilas s'agissait-il ? Ce n'était pas très clair. Environ 30 kg en ont été prélevés pour la recherche et les scientifiques s’y intéressaient pendant leur temps libre.

Quelques années plus tard, un collègue des Rogov, le géologue Iouri Alexeïev, spécialiste des pierres précieuses, est à nouveau tombé sur cette pierre. Il a suggéré que le couple avait découvert une toute nouvelle pierre de joaillerie et, ayant prélevé avec Rogov environ une tonne d'échantillons supplémentaires, il les a envoyé à Moscou pour examen.

Jusqu'en 1977, la charoïte était un minéral sans nom, qui a été étudié par des commissions entières de géologues pendant plusieurs années. Il s'est avéré qu'en plus de nouvelles roches (tinaxite, toccoite, frankamenite, moourunskite), ce minéral contenait des terres rares qui lui donnaient d'incroyables motifs multicolores. Néanmoins, à la fin, le nom existant charoïte a été approuvé – d’après le nom de la rivière Tchara. Cela n'a rien à voir avec le mot « charmant », proche en russe phonétiquement, puisqu’en langage yakoute « tchara » signifie simplement « haut-fond ».

Mais avant même son enregistrement officiel, la charoïte a gagné en popularité en URSS parmi les bijoutiers et les tailleurs de pierre. Et tout cela à cause de leurs éclats de lilas, qui sont magnifiques non seulement encadrés d'argent ou d'or dans les bijoux pour femmes, mais aussi en tant que tels. Des vases et des boîtiers étaient faits en charoïte. Elle a de nombreuses nuances, du lilas clair au violet foncé, qui font des dégradés en douceur, scintillant à la lumière.

Fait intéressant, malgré d’intenses recherches, rien de semblable à la charoïte n'a été trouvé ailleurs en Russie ou à l'étranger. La seule mine se trouvait dans la région de Mouroun. Elle contient plus d'une vingtaine de gisements isolés de charoïte, disséminés sur une superficie d'environ 10 kilomètres carrés.

Le volume exact de la réserve de charoïte n'est pas établi, mais il est estimé à au moins 140 000 tonnes. Actuellement, l'extraction de charoïte en Iakoutie est limitée - pas plus de 100 tonnes par an. Cependant, en raison des difficultés pour exploiter ces endroits éloignés de la taïga, le volume de ces pierres extrait est bien inférieur, et on ne les voit pas souvent sur étagères des bijoutiers.

En plus de la charoïte, en 1997, une autre pierre unique et rare a été découverte ici - le jade bleu, que les géologues ont proposé d'appeler dianite en l'honneur de la princesse Diana. Il est possible que ce ne soit pas la dernière découverte géologique que promet la Iakoutie…

