Projets abandonnés: cet avion amphibie soviétique à décollage vertical

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Bartini Beriev VVA-14 était un avion amphibie créé dans les années 1970 dans le but de détecter les sous-marins, qu’ils soient immergés ou non.

« C’était un projet de la guerre froide destiné à déjouer la menace des sous-marins nucléaires américains armés de missiles balistiques UGM-27 Polaris. Ils ont fait leur apparition dans la marine américaine dans les années 1960 », explique Dmitri Litovkine, rédacteur en chef de la Revue militaire indépendante.

Le prototype a bénéficié d’un grand nombre de systèmes d’armements avancés pour l’époque et disposait de 14 moteurs : 12 pour le décollage vertical et 2 pour atteindre une vitesse de pointe de 760 km/h. Ces moteurs permettaient à l’appareil de décoller et d’atterrir sur l’eau (et ce, même pendant une tempête de catégorie 5), ainsi que de voler aussi bas que 12m au-dessus du niveau de la mer.

>>> «Navires ailés»: les hydroptères soviétiques, de la déchéance à la renaissance

« Son apparence et ses caractéristiques uniques ont causé l’arrêt de ce projet après que les concepteurs aéronautiques Tupolev et Iliouchine ont présenté leurs propres avions amphibies. Leurs machines ne pouvaient pas décoller verticalement, mais leur production en masse était plus abordable », explique l’expert.

Il note également que les coûts de construction et de fonctionnement du VVA-14 étaient comparables à ceux des avions stratégiques, mais sans les mêmes capacités : l’avion amphibie ne pouvait pas parcourir la même distance ni charger le même poids, et utilisait un armement différent.

« Ce ratio coût / performance a incité l’armée à préférer le Beriev Be-12 plutôt que le VVA-14. Il était plus petit, mais son armement comprenait des bombes nucléaires tactiques », continue Litovkine.

Alain Durand Alain Durand

Il déclare que le projet VVA-14 a été abandonné et que la technologie permettant le décollage vertical n’a jamais été utilisée par les ingénieurs soviétiques comme étrangers, puisqu’aucune armée n’en avait l’utilité.

Les États-Unis et l’avion amphibie

« En vol, un tel avion crée un nuage de vapeur qui le cache des détecteurs ennemis. Dans les années 1960, l’armée américaine envisageait, elle aussi, d’utiliser des engins similaires comme force de frappe pour surgir près de l’ennemi, le bombarder et s’éloigner aussitôt. Leurs ingénieurs se sont toutefois rendus compte dès la phase de conception que développer un tel engin pour leur flotte serait inutile », continue l’expert.

Alexandre Markine (CC BY-SA 2.0) Alexandre Markine (CC BY-SA 2.0)

En outre, les « vagues » provoquées par l’engin seraient facilement visibles par les ennemis, qui pourraient alors tirer dessus.

>>> Les vestiges de la guerre froide en Russie et à l'étranger

Les projets d’avions amphibies à décollage vertical sont toujours restés en phase de test ou de conception en raison de leur inefficacité et du rapport qualité/prix peu intéressant.

Mike1979 Russi (CC BY-SA 3.0) Mike1979 Russi (CC BY-SA 3.0)

« Une fois que les ingénieurs, qu’ils soient Russes ou étrangers, auront trouvé un moyen plus abordable de fabriquer un avion pouvant décoller verticalement sur l’eau sans utiliser 12 moteurs supplémentaires, alors cette technologie sera utilisée pour les avions amphibies », conclut Litovkine.

Deux prototypes de VVA-14 existent encore aujourd’hui. L’un se trouve au Musée central des forces aériennes de la Fédération de Russie de Monino, près de Moscou ; l’autre est au Complexe scientifique et technique d’Aviation Beriev, dans la région de Rostov.

Alexandre Markine (CC BY-SA 2.0) Alexandre Markine (CC BY-SA 2.0)

Dans cet autre article, nous vous présentions justement une analyse de l'évolution des hydravions soviétiques et russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.