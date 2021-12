En images: nous avons «yassifié» des Russes célèbres, voici le résultat

Alexandre Pouchkine passerait pour une star de la K-pop, Dostoïevski ressemblerait à Liv Tyler, tandis que Lénine serait une femme fatale. Et ce n'est pas tout ce que nous avons découvert après avoir «yassifié» les personnages russes les plus célèbres.

Le 13 novembre, le compte Yassify Bot est apparu sur Twitter. Son auteur traite des photos de célébrités ainsi que de personnages de films et de jeux populaires au-delà de toute reconnaissance via l'application mobile FaceApp, qui, soit dit en passant, a été développée en Russie.

Le créateur de la chaîne maquille le visage des personnages et change également leur sexe. Il a donc transformé Bruce Willis et Jésus-Christ en modèles Instagram. En moins d'un mois, l'auteur a réuni plus de 157 000 abonnés, et les termes « yassification » et « yassifier », qui signifient créer une version plus belle de soi-même, sont devenus populaires sur Internet.

Le créateur de la chaîne n'a pas non plus lésiné sur les célébrités russes.

Voici, par exemple, à quoi ressemble le chanteur de pop russe Filipp Kirkorov une fois passé par ces filtres.

Nous avons également décidé d'enjoliver quelques portraits et photos de célébrités russes.

Le poète Alexandre Pouchkine ressemble au chanteur d'un groupe de pop coréenne après un passage par FaceApp. FaceApp FaceApp

Le rouge à lèvres sied particulièrement au joueur de hockey Alexander Ovechkin. FaceApp FaceApp

L'écrivain Mikhaïl Dostoïevski en femme ressemble beaucoup à Liv Tyler. FaceApp FaceApp

Lénine devient de son côté une femme fatale. FaceApp FaceApp

Nicolas Gogol est aussi ravissant, même avec du duvet au-dessus des lèvres. FaceApp FaceApp

Le célèbre mannequin Natalia Vodianova a eu droit à un maquillage de très haute qualité grâce à FaceApp. FaceApp FaceApp

La joueuse de tennis Maria Sharapova aurait assurément pu briser le cœur des femmes si elle était née dans un corps d'homme. FaceApp FaceApp

Le mannequin Irina Shayk en homme pourrait de son côté très bien jouer dans une série télévisée turque. FaceApp FaceApp

La Jeune Fille aux pêches de Valentin Serov avec FaceApp récolterait sûrement beaucoup de likes sur Instagram. FaceApp FaceApp

Tout comme l'Autoportrait de Zinaïda Serebriakova. FaceApp FaceApp

Et Khabib Nurmagomedov apparait beau et fort quel que soit son sexe. Mais nous ne vous le montrerons pas, parce qu'il y avait déjà une photo de lui sur Yassify Bot, puis elle a disparu. Nous ne savons pas pourquoi. Mais nous ne prendrons pas de risques, juste au cas où.

