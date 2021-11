Cette intelligence artificielle qui transforme les textes russes en images

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le groupe financier russe Sber a présenté le premier réseau neuronal multimodal ruDALL-E, qui crée des images basées sur des descriptions écrites en russe.

Une chambre lumineuse aux murs verts dans un style high-tech rudalle.ru

Voici comment cela se passe : tout d'abord, une intelligence artificielle traite une demande textuelle et génère des images, une seconde sélectionne celles qui sont les plus cohérentes avec la description, et une troisième les augmente en taille sans perte de qualité et montre le résultat.

Une nuit dans le Grand Nord russe rudalle.ru

Pour obtenir une image, vous devez vous rendre sur le site web de ruDALL-E ou utiliser un bot de réseau neuronal dans Telegram, saisir une explication de l'image souhaitée et attendre un peu. En règle générale, l'image apparaît après quelques minutes. En outre, vous pouvez faire un nombre illimité de demandes avec une seule description et chaque fois le réseau neuronal produira un nouveau résultat.

Le Kremlin rudalle.ru

ruDALL-E est en cours d'autoformation en utilisant à cette fin les données de nouveaux textes et images. L'entreprise souligne que le système a un grand potentiel – il peut être utilisé dans le design d'intérieur, architectural et industriel, pour la création d’images de stock et promotionnelles, et il peut également être utile dans le copywriting.

Le plus bel endroit de Russie rudalle.ru

Cependant, certaines images s’avèrent très drôles ou effrayantes, et les utilisateurs russophones des réseaux sociaux sont heureux de partager leurs résultats.

Une femme russe rudalle.ru

Un Russe portant le couvre-chef traditionnel ouchanka avec une balalaïka rudalle.ru

Des cosmonautes russes sur Mars rudalle.ru

Ainsi, selon ruDALL-E, un chat-communiste ressemble à ça :

Ïokarny babaï (exclamation grossière en russe) :

Благодаря ruDALL-E XL теперь мы знаем как выглядит ёкарный бабай. #ruDallepic.twitter.com/E4yssl4kRs — Alexei ❌ KLENIN (@AlexeiKlenin) November 3, 2021

Restrictions liées à la Covid-19 :

Фото сгенерировано моделью ruDALL-E от Сбера по запросу "ковидные ограничения" pic.twitter.com/r1FFr6ozVu — ЛАТNЧОРП ОТЕ R RYXAH (@wlsock) November 7, 2021

Groupe ABBA :

Тут такое мрачное дело, камрады. Сберман Сбреф, буде не к ночи помянут, от щедрот своих даровал нам нейросеть ruDALL-E. Я как раз размышлял, чего бы ей втулить в запрос, когда увидел Суфин твит 👇 и, соответственно, вбил туда "Группа ABBA". Результат ниже.https://t.co/yubhRZtq41pic.twitter.com/Zrous2VXZ5 — Fresh Breath (@FreshBreath7) November 5, 2021

Un chef-d'œuvre de l'art contemporain :

"Шедевр современного искусства", создано с помощью ruDALL-E, 2021 pic.twitter.com/6blVWTxNT8 — модная деревенская сатана (@fruen_fra_havet) November 5, 2021

Ministère de l'Amour :

Фото сгенерировано моделью ruDALL-E от Сбера по запросу "министерство любви" pic.twitter.com/cWmqAw0IhW — ЛАТNЧОРП ОТЕ R RYXAH (@wlsock) November 7, 2021

Vide ravissant :

Extraterrestres :

Lénine en cravate :

Le logo de Russia Beyond :

