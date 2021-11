En Russie, le taux de vaccination varie du simple au triple selon les régions

Evgueni Sinitsyne/XinHua/Global Look Press

Alors qu’au 19 novembre, 66,4 millions de Russes avaient reçu le premier composant vaccinal contre la Covid-19 et que 58,7 millions d’entre eux avaient également subi l’injection du deuxième (soit 40,17% de la population totale), force est de constater que d’importantes disparités existent en terme du taux de vaccination en fonction de la région étudiée, révèle le journal économique Kommersant.

En effet, les sujets fédéraux les plus avancés en la matière s’avèrent être les régions de Belgorod (58,5% de personnes ayant reçu deux doses), de Moscou (54,6%), de Tioumen (54,1%), de Penza (53,7%), le district autonome de Tchoukotka (53,2%), la région de Lipetsk (52,8%), la République de Mordovie (51,8%), la région de Koursk (50,1%), la ville de Sébastopol (49,7%) et la République du Tatarstan (48,6%).

En bas du classement, l’on trouve par contre, en ordre inversé, les Républiques du Daghestan (20,4%), d’Ossétie du Nord-Alanie (25,8%), de Kabardino-Balkarie (27,2%), la région autonome juive (28,5%), les Républiques de Karatchaïévo-Tcherkessie (30,3%) et d’Ingouchie (33,4%), la région de Khabarovsk (33,4%), la République d’Adyguée (34,5%) et les régions de Stavropol (34,6%) et de Vladimir (35,5%).

Pour information, en date du 22 novembre, la Russie a enregistré un total de 9,37 millions de contaminations à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, ayant entrainé la mort de 265 336 personnes. Au cours des dernières 24 heures, le pays a connu 35 681 nouveaux cas, pour 1 241 décès.

