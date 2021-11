Un smartphone protégé contre les écoutes mis en vente en Russie

Un smartphone doté d'une fonction permettant de désactiver la caméra et le microphone et capable de fonctionner via un système d'exploitation russe sera fourni aux forces de l'ordre et au grand public. La version Android 11 de l'appareil peut déjà être achetée dans les magasins russes pour seulement 265 $.

La principale caractéristique du smartphone AYYA T1 est la fonction d'arrêt mécanique de la caméra et du microphone. Il a été développé par la société russe Smartekosystema, l'une des filiales de la société d'État Rostec, spécialisée dans les hautes technologies.

« Il y a un interrupteur sur le côté du smartphone. Lorsque nous appuyons dessus, la caméra et le microphone sont désactivés, afin que personne ne puisse vous espionner ou vous entendre. Vous pouvez parler de n'importe quoi en toute sécurité, et les moteurs de recherche et les réseaux sociaux ne fourniront pas de publicité contextuelle basée sur ce qu’ils entendent. C'est aussi une protection contre les pirates qui veulent d’épier les conversations », a déclaré Vladislav Ivanov, PDG de Smartekosystema.

Il a précisé que l'appareil disposait d'un voyant lumineux distinct qui avertit le propriétaire du smartphone lorsque l'appareil photo est allumé.

Le smartphone est équipé d'un processeur Helio P70 à huit cœurs de la société taïwanaise MediaTek et d'un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il possède une RAM de 4 Go, et une mémoire principale de 64 Go. Le gadget a été doté de deux caméras principales, de 12 et 5 mégapixels respectivement avec stabilisation numérique. Le smartphone est doté de la technologie NFC et d'un capteur d'empreintes digitales. La batterie, de 4 000 mAh, possède une fonction de charge rapide.

Smartekosystema a conclu un accord sur la fourniture de 500 appareils au ministère de la Défense, et à l'avenir ce nombre pourrait atteindre 500 000, a rapporté le quotidien Kommersant citant ses propres sources. Vladislav Ivanov a déclaré qu'il « ne [pouvait] pas confirmer » cette information, ajoutant qu'une version du smartphone basée sur un système d'exploitation russe serait proposée aux forces de l'ordre et aux agences gouvernementales.

Smartekosystema teste le fonctionnement de l'appareil avec le système d'exploitation russe Avrora de Rostelecom, a déclaré Vladislav Ivanov.

Avrora a été développé en 2019 sur la base du système d'exploitation finlandais Sailfish, acquis par la Russie. Cette plateforme mobile permet aux entreprises et aux services de suivre les employés et de contrôler à distance leurs smartphones. Avec son aide, les clients peuvent installer des mises à jour sur les appareils des employés, des mots de passe et surveiller les mouvements du personnel.

Le smartphone est également testé avec d'autres systèmes d'exploitation, par exemple avec le système d'exploitation Kaspersky du développeur antivirus russe Kaspersky Lab.

La version AYYA T1 pour les utilisateurs ordinaires sous Android 11 est déjà en vente dans les réseaux russes de magasins d’électroménager M-Video et Eldorado.

L'appareil peut être acheté en noir et vert et est livré avec un verre de protection et un étui en silicone. Son prix est de 19 000 roubles (265 $).

« Notre objectif est de créer un appareil mobile russe de qualité et sécurisé. Certes, notre smartphone ne pourra pas prendre de photos artistiques de haute qualité, mais il a d'autres objectifs. Nous voulons être la marque la plus conviviale et la plus utile possible pour un large éventail de personnes qui apprécient la confidentialité, c'est pourquoi nous avons opté pour une gamme de prix abordable », a conclu Vladislav Ivanov.

