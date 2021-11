Silent Hill à la russe: Moscou engloutie dans un brouillard exceptionnel (photos)

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

C’est un spectacle des plus étonnants (et quelque peu angoissant) qui attendait à la fenêtre les Moscovites ce matin. En effet, la capitale russe s’est réveillée enveloppée d’un épais brouillard, survenu déjà en différents points hier soir et offrant une visibilité ne dépassant parfois pas les 30 mètres.

Ce phénomène, n’ayant pas perdu de son ampleur lors de l’écriture de ces lignes en fin d’après-midi, avait, déjà à 11h, causé le retard de plus de 200 décollages dans les aéroports locaux.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas tardé à publier leurs photographies, accompagnées de comparaisons, il est vrai justifiées, avec l’univers horrifique de Silent Hill.

D’autres encore se sont inquiétés de la composition de l’air, certains lui attribuant même une odeur particulière.

Les spécialistes se sont néanmoins voulus rassurants, rejetant toute cause surnaturelle, radioactive ou chimique, contrairement aux rumeurs faisant déjà fureur sur la Toile.

« Dans l’air froid se produit une concentration de molécules de vapeur d’eau, c’est précisément ce que l’on appelle brouillard. Il s’agit d’un processus physique bien étudié », cite RIA Novosti Roman Vilfand, directeur scientifique du Centre hydrométéorologique de Russie, expliquant ce refroidissement soudain par l’absence de nuages hier et cette nuit.

Il est toutefois à souligner que ces conditions météorologiques ont bien favorisé la rétention de la pollution aérienne, restée captive de cette brume. Ainsi, le site international de surveillance de la qualité de l’air IQAir affiche pour Moscou un indice de 160, correspondant à la catégorie rouge « Mauvais pour la santé », avec une concentration de 73,8 microgrammes de particules fines PM2,5 par mètre cube d’air. Habituellement, la mégalopole russe affiche une concentration moyenne quotidienne oscillant entre 4,4 microgrammes et quelques rares pics à 25.

À titre de comparaison, les recommandations de l’OMS sont de 15 microgrammes sur 24 heures maximum, mais de 5 microgrammes de moyenne sur l’année.

Par conséquent, conseil est fait de porter un masque en extérieur, de limiter son activité physique et d’utiliser, si possible, des purificateurs d’air.

Selon les prévisions, le brouillard devrait se dissiper en soirée, pour un retour à la normale demain.

