La Russie, patrie originelle des actuels chevaux domestiques?

Une équipe internationale de 162 chercheurs de 30 pays, parmi lesquels des Russes, sont arrivés à la conclusion que le cheval domestique que nous connaissons aujourd’hui serait originaire de l’actuel territoire russe, apprend-on de leur étude publiée dans la revue scientifique Nature.

Cette théorie s’est dessinée suite à l’analyse de l’ADN de 273 animaux ayant vécu en Eurasie entre 50 000 et 200 ans avant J.C. et à sa comparaison avec celui des équidés actuels. Il en est alors ressorti que les chevaux domestiques contemporains s’avèrent très proches génétiquement les uns des autres. Or, cela s’explique par leur origine commune, qui remonterait à une espèce domestiquée il y a 5 500 – 4 600 ans dans la région avoisinant l’aval des fleuves Volga et Don, et ce, par les représentants de la culture Yamna.

Il y a 4 200 – 4 000 ans, ces quadrupèdes auraient ensuite gagné, par l’intermédiaire de l’homme, la Bohème, l’Asie mineure et le delta du Danube, puis, il y a 3 500 – 3 000 ans, – la Mongolie ainsi que l’Europe de l’Ouest.

À noter que la question de l’origine des chevaux domestiques actuels a longtemps fait débat, puisque plusieurs hypothèses avaient jusque-là été soulevées, désignant tantôt le Portugal ou les steppes mongoles, tantôt l’Anatolie ou les Pyrénées. Néanmoins, cette nouvelle étude, d’une ampleur sans précédent, a permis de réfuter ces suppositions.

