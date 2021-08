Un vaccin anti-Covid pour enfants bientôt homologué en Russie?

Russia Beyond

Evgueni Sinitsyne/XinHua/Global Look Press

La Russie pourrait procéder dès septembre prochain à l’homologation officielle d’un vaccin anti-Covid-19 à destination des adolescents, a déclaré dans une interview pour le journal Izvestia Alexandre Guinzbourg, directeur du Centre national de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa, à l’origine du Spoutnik V, enregistré il y a un an jour pour jour et sur la base duquel est développé ce nouveau préparatif.

« Nous allons maintenant préparer un rapport avant la deuxième phase étendue [des essais cliniques], et d'ici le 15 septembre, nous serons déjà en mesure d'enregistrer le vaccin pour enfants afin qu'il puisse parallèlement être administré aux écoliers », a-t-il précisé, ajoutant que deux variantes de ce vaccin ont été élaborées, de concentrations différentes, et que toutes deux n’entraînent aucun effet secondaire, si ce n’est une très légère fièvre pour la plus concentrée.

Le spécialiste a toutefois exprimé ses craintes de voir une troisième phase de test, devant impliquer 3 000 participants, être imposée. Si tel est le cas, les délais de vaccination pour la rentrée des classes ne sauraient être tenus.

« Alors, bien sûr, nous n'y arriverons pas d’ici septembre. Cela m'inquiète beaucoup car actuellement, en période de propagation du variant indien, les enfants vont aller à l'école et d’ici le 20 septembre, il pourrait y avoir des problèmes d'abord chez les enfants et ensuite pour nous tous », a confié Guinzbourg.

