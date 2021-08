La Russie enregistre en 2021 un bond spectaculaire de ses exportations de vaccins

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Entre janvier et fin mai 2021, la Russie a procédé à l’exportation de vaccins à hauteur de 303,6 millions de dollars, soit 31,8 fois plus que sur l’ensemble de l’année 2020 et deux fois plus qu’au cours des trois dernières années réunies, informe RBC, s’appuyant sur les données du Service fédéral des douanes (FCS).

Or, si ces chiffres englobent de manière indifférenciée tous les vaccins à destination des humains, à l’exception de ceux contre l’hépatite B et la rubéole, comptabilisés séparément, le rôle joué par le Spoutnik V, premier préparatif officiellement enregistré au monde contre la Covid-19, dans l’essor de ces livraisons vers l’étranger est indubitable, là où en 2020 le vaccin contre la fièvre jaune représentait 85% des exportations.

« Bien entendu, l'augmentation des exportations est principalement due à l'approvisionnement des marchés internationaux en vaccins anti-Covid », a confirmé le service de presse du FCS.

En ce qui concerne les principaux clients de la Russie dans ce domaine, il s’agit, dans l’ordre, de l’Argentine (77,78 millions de dollars), du Kazakhstan (57 millions), de l’Inde (31,5 millions), du Mexique (23,88 millions), de la Hongrie (19,91 millions), de la Biélorussie (16,35 millions), des Émirats arabes unis (15,49 millions), de la Serbie (7,38 millions), de la Bolivie (6,42 millions), et de la République démocratique du Congo (4,81 millions). À eux seuls, ils regroupent 85,8% des exportations vaccinales russes réalisées sur les cinq premiers mois de l’année.

Pour rappel, selon le Fonds d’investissement direct russe, en charge de la promotion du Spoutnik V à l’étranger, ce dernier a été homologué dans 69 pays et est d’ores et déjà administré dans 50 d’entre eux.

