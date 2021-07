Un moteur automobile Aurus pourrait permettre un nouvel essor de l’aviation légère russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un prototype, conçu sur la base d’un moteur automobile de la marque premium russe Aurus, a été équipé sur un avion, ce qui pourrait constituer une avancée majeure pour ce secteur industriel national, rapporte l’agence RIA Novosti, informée par l’Institut central Baranov de construction de moteurs d’aviation (CIAM).

« Les spécialistes du CIAM ont achevé l’étape d’installation d’un moteur à piston de démonstration APD-500 sur un appareil volant expérimental, ce dernier étant un avion Yak-18T », a ainsi précisé l’établissement, ajoutant que le dispositif sera présenté lors du salon international de l'aviation et de l'espace MAKS-2021, qui se tiendra près de Moscou du 20 au 25 juillet.

À noter que le moteur a été adapté par les ingénieurs afin de garantir son fonctionnement efficace et sûr dans l’aviation. Cela a d’ailleurs été confirmé par une série de tests sur des bancs d'essai au sol et en altitude. Les premières expérimentations en vol sont quant à elles prévues pour le second semestre 2021, est-il souligné.

« Un moteur à piston de fabrication nationale, c’est la possibilité de relancer l'ensemble du secteur de l’aviation légère en Russie. Il pourra trouver une application des plus larges, donner une impulsion à la fois à la remotorisation et à la création de nouveaux avions », s’est à ce sujet enthousiasmé Mikhaïl Gordine, directeur général du CIAM.

Pour rappel, la marque automobile Aurus, initialement destinée aux hauts dirigeants et notamment utilisée au sein de la flotte présidentielle russe, a été développée par l’Institut national d’étude des automobiles et des moteurs NAMI dans le cadre du projet Kortezh et comprend à ce jour une berline, un minivan, une limousine et un 4x4, tandis qu’un prototype de moto a été dévoilé en début d’année.

