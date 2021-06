Ces nouveaux véhicules blindés que les médecins militaires russes recevront en 2021

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 2021, les médecins militaires commenceront à être transportés sur de nouveaux véhicules blindés médicalisés Linza. En plus de cela, les médecins du ministère de l'Intérieur ont commencé à recevoir des voitures blindées Strela. Encore tenus secrets, ces véhicules seront dévoilés au pays et au monde dans quelques mois lors du salon d'armes Armée-2021 dans la région de Moscou.

Linza

Le lauréat d’un appel d'offres du ministère russe de la Défense pour la création d'un nouveau véhicule médical en 2016 était la société Remdiesel. Le constructeur a proposé une plateforme avec une formule de roues 4x4 ainsi qu'une protection accrue contre les mines déjà utilisée sur d'autres véhicules blindés militaires - Tigre, Typhoon et Scorpion.

La nouvelle voiture, baptisée Linza, a été fabriquée selon les critères tactiques et techniques spécifiques du ministère de la Défense en collaboration avec des médecins militaires, a déclaré le concepteur en chef de Remdiesel Igor Zarakhovitch.

Remdiesel a créé deux versions de l'ambulance protégée. La première est un transporteur médical classique conçu pour rechercher, recueillir et transporter des soldats blessés directement depuis le champ de bataille. Le module médical dispose de six sièges rabattables pour les blessés ou d'un espace pour deux ou quatre civières. Dans le même temps, un transport combiné est possible, lorsque trois personnes légèrement blessées sont placées sur des sièges rabattables d'un côté à l'intérieur du véhicule, et deux personnes grièvement blessées sont transportées sur des civières.

La deuxième option est un véhicule destiné à transporter divers équipements médicaux, y compris une tente, afin de déployer un centre médical en un point donné.

Selon le fabricant, il est doté de dispositifs spéciaux afin de retirer les blessés des trappes d’un char, ainsi que de « boucliers » destinés à transporter les personnes souffrant de blessures à la colonne vertébrale. L'ambulance est équipée d'une suspension hydropneumatique adaptative pour un déplacement le plus confortable possible sur les terrains d'entraînement militaire.

« L'un des principaux avantages du Linza est sa protection circulaire de 3e classe. Le blindage robuste est un héritage de ses frères de bataille Typhoon, Tigre et Scorpion. L'ambulance blindée protège de manière fiable l'équipage et les blessés des tirs d'armes légères, et dispose également d'une protection renforcée contre les mines. La garde au sol accrue et le fond en forme de V dissipent efficacement l'énergie de l'explosion et détournent les fragments sur le côté », a déclaré à Russia Beyond l'ancien tireur d'élite des forces spéciales russes Ivan Saïenko.

La carrosserie de la nouvelle ambulance russe protégée peut résister à l’explosion d'un appareil d'une capacité allant jusqu'à 8 kg d’équivalent TNT sous n'importe laquelle des roues. Dans le même temps, les roues du Linza sont également renforcées. Même si l'une d’elles est cassée, le véhicule pourra parcourir au moins 50 kilomètres de plus sur un terrain accidenté. Toutes ces données ont été obtenues à la suite de nombreux tests réalisés dans des décharges russes, où des voitures ont été visées par des tirs et des explosions et plongées dans l'eau. Les machines ont également fait leurs preuves dans des conditions de combat réel en Syrie.

Dans le même temps, les véhicules peuvent non seulement transporter des personnes, mais également être équipés de divers équipements de combat. Il peut s'agir de canons de 30 mm, de systèmes de missiles antiaériens et de lance-grenades. En fin de compte, les unités seront dotées d’un système de transport protégé ainsi que d’un puissant moyen de lutte contre l'ennemi.

Strela

La Société militaro-industrielle (SMI) a développé la voiture blindée Strela (ou « Flèche ») en seulement un mois et demi. Aujourd'hui, le Strela constitue une famille entière de six véhicules, dont deux - une voiture blindée de base et une voiture blindée amphibie - sont déjà prêts pour la production en série.

Le Strela peut servir de véhicule de commandement, ainsi que de véhicule protégé pour le transport de personnel, y compris de médecins et de soldats blessés. La voiture est équipée d'un moteur diesel de 200 ch couplé à une transmission manuelle à six vitesses. La puissance spécifique de la voiture est de 42,5 ch/t, ce qui est plus que suffisant pour effectuer la plupart des tâches. La vitesse maximale du Strela est de 155 km/h, et la réserve de carburant permet de parcourir 1 000 km.

Selon la SMI, le nouveau véhicule blindé a un rapport assez élevé entre son poids total et sa capacité de charge – d’une masse de 4,7 tonnes, il est capable de transporter une charge utile allant jusqu'à une tonne, tout en assurant une protection contre les balles d'armes légères et contre la détonation d'engins explosifs d'une capacité allant jusqu'à 2 kg d’équivalent TNT.

Les experts notent qu’une caractéristique distinctive du Strela est sa forme compacte et sa capacité à être transporté dans les airs - la machine peut être transférée par des hélicoptères Mi-8 sur une suspension externe. Dans sa version de base, le blindé peut transporter jusqu'à huit personnes. La cabine dispose de la climatisation, et le compartiment moteur est doté d’un système d'extinction automatique des incendies. La transmission manuelle standard peut être remplacée par une transmission automatique.

En raison de l'utilisation de composants commerciaux, le Strela s'est avéré presque deux fois moins cher que le blindé Tigre. Grâce à une large utilisation de composants provenant de véhicules civils, le Strela pourra être entretenu et, si nécessaire, réparé dans le vaste réseau de garages du pays.

Un certain nombre de composants du véhicule sont interchangeables avec des parties d'autres modèles créés par le complexe militaro-industriel : par exemple, les portes blindées et le verre blindé du Strela sont interchangeables avec des composants similaires installés sur les véhicules blindés Atlet et VPK-Oural.

