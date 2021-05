De nouveaux artefacts déterrés sur le lieu de la mythique bataille de Koulikovo

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans la région de Toula, sur la plaine ayant été le théâtre, en septembre 1380, de la célèbre bataille de Koulikovo, qui a opposé les Mongols de la Horde d’or aux Russes, des archéologues ont récemment découvert de nouveaux objets remontant à cet événement majeur de l’histoire nationale, dévoile le service de presse du Musée d’État dédié à cet affrontement.

Il est ici question de pointes de flèche, de fragments de fers à cheval, ainsi que de pierres à feu courbées.

Musée d’État de la Bataille de Koulikovo Musée d’État de la Bataille de Koulikovo

Pour réaliser cette trouvaille, les chercheurs ont eu à creuser le terrain sur une profondeur de 60-80 centimètres, soit deux fois plus que celle à laquelle un détecteur de métaux est en mesure de fonctionner habituellement.

Musée d’État de la Bataille de Koulikovo Musée d’État de la Bataille de Koulikovo

L’an dernier, divers objets avaient d’ores et déjà été mis au jour, au rang desquels des éléments métalliques issus de ceintures et un encolpion (croix pectorale). À ce jour, près de 200 artefacts, déterrés au cours des deux derniers siècles, sont connus des spécialistes.

Musée d’État de la Bataille de Koulikovo Musée d’État de la Bataille de Koulikovo

Pour rappel, la bataille de Koulikovo, menée du côté russe par Dmitri Ier (qui deviendra par la suite Dmitri Donskoï justement en l’honneur de ce face-à-face légendaire s’étant déroulé non loin du fleuve Don) et par Mamaï côté mongol, a abouti à la victoire des Russes. En plus d’avoir permis de se défaire partiellement du joug tataro-mongol, elle est en réalité considérée comme ayant posé les jalons de l’unification en un État des principautés russes autrefois rivales.

