Le Maroc approuve l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V

Le ministère marocain de la Santé a approuvé l’utilisation sur le territoire national du vaccin russe Spoutnik V, rapporte l’agence TASS, se référant au représentant commercial de la Russie dans ce pays nord-africain, Artiom Tsinamdzgvrichvili.

Selon ce dernier, c’est l’autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Autorisation) qui a été délivrée, et ce, pour une durée d’un an.

« Cette décision a été rendue publique par le ministre marocain de la Santé Khaled Aït Taleb au cours des négociations avec le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), organisées avec la médiation de la Représentation commerciale russe au Maroc », a encore précisé l’interlocuteur de l’agence.

À ce jour, le Spoutnik V a été approuvé dans 48 pays du monde. Il a été homologué en Russie le 11 août dernier. Depuis, la vaccination de masse a été lancée sur le sol du pays.

