Le vaccin russe Spoutnik V enregistré par les autorités égyptiennes

L’Égypte est le 35e pays à avoir homologué sur son territoire le Spoutnik V, premier vaccin enregistré au monde contre la Covid-19, élaboré par l’Institut Gamaleïa, en Russie, informe le Fonds d'investissement direct russe (RDIF).

« L'Égypte est le pays le plus peuplé du Moyen-Orient, et la décision de l'Autorité égyptienne des médicaments d'inclure le Spoutnik V dans le portefeuille national des vaccins démontre une évaluation élevée de la sécurité et de l'efficacité du vaccin », a commenté Kirill Dmitriev, directeur général du RDIF.

Les délais et volumes de livraison du préparatif vers cet État de 104 millions d’habitants n’ont toutefois pas été révélés.

Pour information, le Spoutnik V a d’ores et déjà été approuvé dans de nombreux autres pays, à l’instar de l’Argentine, de l’Algérie, de la Tunisie, du Mexique, de l’Iran, des Émirats arabes unis ou encore du Pakistan et de Saint-Marin, lui permettant d’être dans le trio de tête des vaccins les plus largement homologués à travers le monde.

