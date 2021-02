L’Algérie compte produire le vaccin Spoutnik V sur son sol

Le coup d’envoi à la production du vaccin russe Spoutnik V en Algérie sera donné au cours des prochaines semaines, a annoncé le Directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), Kamel Mansouri.

Le responsable, dont les propos sont cités par la chaîne Algerie1, a expliqué que les négociations avec la partie russe étaient à leur stade « très avancé » et qu’il était temps que le pays devienne producteur et exportateur du vaccin, et non pas seulement importateur.

Pour rappel, l’Algérie a enregistré le vaccin russe le 10 janvier dernier, devenant ainsi le premier pays africain à le faire. Le premier lot y a été acheminé déjà le 29 janvier.

La Russie a à ce jour enregistré deux vaccins anti-Covid, le Spoutnik V et l’EpiVacCorona. Une récente étude parue dans les pages de la très prestigieuse revue scientifique Lancet évalue l’efficacité du premier à 91,6%.

