En images: d’étonnantes colonnes de lumière observées à Saint-Pétersbourg et ses environs

Ces derniers jours, les habitants de la capitale impériale russe et de sa région ont témoigné d’un surprenant phénomène, peut-on constater sur les réseaux sociaux.

Ils ont en effet, en images, rapporté la présence de colonnes lumineuses apparaissant de nuit.

En réalité, ce phénomène est bien connu des populations vivant à des latitudes plus élevées, à l’instar de l’Arctique russe. Il s’agit en effet de la réflexion de lumières artificielles, telle celle de lampadaires, par les cristaux de glace contenus dans l’air froid.

Il est toutefois vrai que dans les alentours de Saint-Pétersbourg ce processus se remarque rarement, compte tenu des températures d’ordinaire plus clémentes. Or, cette année, l’hiver se faisant particulièrement rude et le mercure ayant dernièrement atteint les -25° dans ce coin du pays, il a été donné aux locaux d’assister à cet éblouissant spectacle et d’en faire partager la Toile.

D'ailleurs, des résidents d'autres régions, telles que celles de Nijni-Nogorod, de Iaroslavl ou encore le Tatarstan, ont également ces jours-ci fait état de vues similaires.

