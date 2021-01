La Russie présente un nouveau char amphibie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Fin décembre 2020, l’armée russe a révélé des images d’essai de combat de son dernier char léger amphibie, le « Sprut-SDM1 ». La machine créée pour les forces aéroportées a récemment prouvé ses capacités face à de hautes vagues en mer Noire.

« Lors des tests d'État, le char léger a été soumis à des essais extrêmes en mer, dans la zone centrale de la Russie et des régions subtropicales, où la température de l'air a atteint plus 40 degrés, et il les a franchis avec succès. Au début de l'année prochaine, nous avons programmé des tests à basse température. Sprut-SDM1 est principalement destiné aux parachutistes russes, mais nous prévoyons également que les capacités présentées par le Sprut intéresseront également des clients étrangers », déclare Bekhan Ozdoïev, directeur industriel du complexe armement de la société d’État Rostec.

Le service de presse a noté qu'à chaque étape des essais, le tir s'effectuait dans des conditions différentes. Selon les résultats des tests d’État, la documentation de la machine devrait recevoir la désignation « 01 », permettant ainsi le début de la production de masse.

>>> Pourquoi l'armée russe utilise-t-elle toujours de vieux hydravions soviétiques?

« Les tests ont confirmé que le véhicule de combat était capable de surmonter les obstacles aquatiques sans préparation lorsque la mer est agitée jusqu'à force trois, de se maintenir à flot tout en tirant et d'atterrir facilement sur un rivage non préparé », selon la société Rostec.

Qu'y a-t-il derrière le Sprut-SDM1 ?

Le char léger amphibie « Sprut-SDM1 » a été développé et créé sur la base du modèle « Sprut-SD ». La nouvelle machine a vu son contrôle de commande amélioré grâce à l’installation d’équipements destinés à fonctionner dans le cadre d'un système tactique unique. La puissance de combat est améliorée par un nouveau système de contrôle de tir numérique.

Le Sprut-SDM1 est armé d’un canon de 125 mm. Capable d’atteindre des distances allant jusqu’à 500 km sans faire le plein, il peut également être transporté dans des zones de combat par des navires de débarquement et des avions de transport militaire, être débarqué par la terre ou en parachute avec l'équipage à bord.

Où et comment acheter un char en Russie ? Trouvez la réponse dans cette publication.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.