En images: un centre culturel futuriste sortira de terre en Sibérie

Le centre disposera d'une plateforme pour les expositions et les représentations théâtrales et transformera tout ce quartier de la ville de Kemerovo.

D'ici 2024, un tout nouveau complexe muséal et théâtral sera construit dans la ville sibérienne de Kemerovo (à 3 600 km de Moscou), capitale de la région russe la plus riche en charbon (région surnommée « Kouzbass »).

Le lieu a été conçu par le bureau d'architecture autrichien Coop Himmelb(l)au et constitue le premier projet en Russie réalisé par ces architectes de renommée internationale. Les habitants ont pu voir le projet à l'avance et ont également eu l'occasion d'exprimer leurs opinions et d’en discuter avec les autorités.

Le complexe a été imaginé dans le style déconstructiviste, typique de l'architecture postmoderne et souvent utilisé par d'autres architectes contemporains, tels que Zaha Hadid et Rem Koolhaas. Le centre sera principalement réalisé en fer et verre et ressemblera à une construction géométrique en apesanteur, rappelant en partie du cristal, en partie des nuages flottants.

Le complexe deviendra un nouveau point majeur de la culture locale et abritera des filiales d'institutions telles que le Théâtre Mariinsky, le Musée Russe et le Centre d'art du Kouzbass. Le nouveau bâtiment occupera tout un quartier du centre-ville, le long de la rive de la rivière Bolchaïa Kamychnaïa (aussi appelée Iskitimka). Une élévation artificielle du paysage sera réalisée spécialement pour le complexe. Il sera visible de loin et la zone environnante sera aménagée en un parc pittoresque.

Les alentours du complexe comprendront également une salle de théâtre de 950 places, un musée et des studios d'art, des cafés et des restaurants, des zones de répétition et d'accueil des VIP, ainsi qu'un grand parking souterrain – l’une des principales exigences des citoyens de la ville.

