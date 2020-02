En images: le somptueux projet du théâtre de Perm, imaginé par des architectes américains

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le studio américain « wHY Architecture » va ériger un nouveau théâtre d'opéra à Perm (1 156 kilomètres à l’est de Moscou), une ville russe située à proximité des montagnes de l'Oural.

Le Théâtre académique d'opéra et de ballet Tchaïkovski sera situé sur les rives du fleuve Kama. Selon les architectes, il modifiera le paysage et le transformera en un espace plus urbain. De plus, ils se sont engagés à aménager un nouveau parc autour de l’édifice.

Le studio a publié les visuels du futur bâtiment, qui se distingue par sa structure lisse et concave, ses sculptures de lignes en bois, ainsi que ses murs de verre. « La forme du bâtiment imite le mouvement de la danse et de la musique, et la palette des matériaux fait référence à la géologie de la région et à l'héritage de l'exploitation du cuivre », indique le site web de wHY Architecture.

L'actuel théâtre d'opéra et de ballet de Perm est l'un des plus anciens et des plus grands de Russie. Son histoire commence en 1879 et a toujours été consacrée à l'héritage de l’illustre compositeur Piotr Tchaïkovski.

