Architecture: le Palais de gymnastique rythmique de Moscou primé aux MIPIM Awards 2020 à Paris

Le Palais de gymnastique rythmique Irina Viner-Usmanova, à Moscou, a été élu « Meilleure infrastructure sportive et culturelle » à l’occasion des MIPIM Awards 2020 s’étant tenus le 15 septembre à Paris, apprend-on sur le site de cet événement consacré aux réalisations urbanistiques et organisé à l’occasion de la « Fashion week de l’immobilier » qu’est le MIPIM.



Ce complexe à l’architecture il est vrai remarquable, se distinguant par ses murs de verres et son toit en forme de vague, a ainsi devancé dans cette nomination le centre d’art Guardian de Pékin, le centre de congrès de Metz ou encore le stade Tottenham Hotspur de Londres.

Érigé en 2019 au sein du complexe olympique de Loujniki, ce lieu, baptisé en l’honneur de l’actuelle entraineuse de l’équipe nationale russe de gymnastique rythmique, est en réalité capable d’accueillir tant des compétitions sportives que des concerts, en raison de ses tribunes modulables.

À noter qu’au total, les 11 catégories du concours ont vu cette année la participation de quelque 228 projets se trouvant dans 45 pays. Parmi eux, 4 autres étaient russes : l’hôpital de Kommounarka, l’aménagement des berges de la Moskova, celui de l’ancienne brasserie Badaïev, ainsi que le programme de rénovation de Moscou.

