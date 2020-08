Quelles sont les inventions les plus significatives des XXe et XXIe siècles selon les Russes?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sans réelle surprise, Internet domine le classement des inventions les plus révolutionnaires du siècle passé aux yeux des Russes, révèle un récent sondage réalisé par le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM).

Le Web est en effet cité par 61% des répondants. Viennent ensuite le téléphone (54%), les cartes bancaires (30%), l’ordinateur (27%), l’ampoule électrique (26%), l’automobile (24%), l’avion (22%), la télévision (18%), le réfrigérateur (17%), le métro (12%) et… les toilettes chauffées (8%).

Pour ce qui est du siècle actuel, les principales innovations s’avèrent être, de l’avis des participants, les prothèses bioniques (36%), le smartphone (31%), les réseaux sociaux (22%), les implants rétiniens (22%), les panneaux solaires (17%), les imprimantes 3D (15%), l’habitat intelligent (15%), le SpaceShipOne (premier avion privé à avoir effectué un vol habité suborbital dans l’espace) (12%), la voiture électrique (11%), les livres électroniques (10%), les trottinettes électriques, gyroskates et autres appareils de ce type (7%), les interfaces portatives de contrôle d’ordinateur (5%), les casques et lunettes de réalité virtuelle (3%), ainsi que les enceintes et lunettes intelligentes (3%).

À noter que cette enquête a été réalisée le 26 juillet auprès de 1 600 citoyens russes âgés de plus de 18 ans.

