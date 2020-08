Made in USSR: six jeux vidéo qui ont vu le jour au pays des Soviets

Puzzle, jeu de tir, stratégie économique et même jeu imprégné de satire politique… Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à y croire, mais des jeux vidéo ont également été conçus au cours des dernières années de l’URSS.

Diversant (Saboteur)

Dans ce jeu, développé en 1989 par Iouri Mikhaïlovski à Kharkov (actuelle Ukraine), vous devez défendre votre ville contre une invasion de saboteurs martiens venus du ciel.

Iouri Mikhaïlovski, 1989 Iouri Mikhaïlovski, 1989

Le principe du jeu est le suivant : des vaisseaux spatiaux survolent la ville et larguent des saboteurs. Vous tirez sur les ennemis et leurs vaisseaux spatiaux avec un canon. Peu à peu, la vitesse des attaques augmente et vous avez besoin de beaucoup de concentration pour éviter que la ville ne soit capturée par les extraterrestres. Si dix saboteurs atterrissent au sol, les extraterrestres gagnent la partie.

Le jeu a été créé pour l'ordinateur fait maison Radio86 RK. Contrairement à d'autres jeux créés pour cet ordinateur, Saboteur a des effets sonores sophistiqués. Les autres jeux destinés au Radio86 RK utilisaient généralement des sons très primitifs ou pas du tout.

Lien vers l'émulateur.

Kommersant

Il s'agit d'un jeu de stratégie économique créée en 1991 par Rada Ltd basé à Kiev. L'auteur de l'idée était le poète et artiste Vladimir Kharchenko.

Rada Ltd, 1991 Rada Ltd, 1991

Dans ce jeu, vous devez faire vos preuves en tant que marchand et développer votre entreprise. Au tout début, vous avez une maison, une voiture, un peu d'argent sur votre compte, du pétrole et un petit terrain.

Pour un citoyen soviétique peu familiarisé avec les mécanismes du marché, le jeu pouvait devenir une sorte de programme éducatif afin de découvrir la vie sous le capitalisme. Dans le jeu, il y a souvent des événements auxquels il faut réagir - de la faillite d'entreprises à un enlèvement par des bandits. Parfois, des catastrophes naturelles peuvent nuire à votre entreprise.

Vous pouvez également jouer en bourse, jouer au tiercé, visiter des casinos et même faire des affaires après avoir rencontré des connaissances appréciables dans des restaurants. Et si vous avez de la chance, votre entreprise atteindra des sommets sans précédent.

Voici le site où le jeu peut être téléchargé, mais un émulateur peut être nécessaire.

Voici une autre option.

Tetris

Il est difficile de trouver quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler de ce jeu. Le puzzle, créé par Alexeï Pajitnov et Vadim Guerassimov en 1984 à Moscou, est devenu l'un des jeux informatiques les plus célèbres au monde.

Alexeï Pajitnov, Vadim Guerassimov/ Infogrames Entertainment SA, 1984 Alexeï Pajitnov, Vadim Guerassimov/ Infogrames Entertainment SA, 1984

Les créateurs se sont inspirés du jeu de société Pentamino, où on utilise des figures de différentes formes réalisées à partir de carrés. Dans Tetris, ces figures ont commencé à tomber d'en haut. Le joueur doit les positionner de manière à ce qu'ils s’encastrent pour former des lignes droites, qui alors disparaissent. Les différentes figures peuvent toutes tourner, mais elles ne changent pas de forme. Le joueur doit prendre des décisions rapides, car plus le jeu dure, plus les figures tombent rapidement.

Entre autres, Tetris a été une réussite commerciale. Le jeu a apporté une renommée mondiale à ses créateurs. Même maintenant, des versions du jeu peuvent être trouvées sur de nombreux ordinateurs, téléphones et autres appareils. En Russie, de nombreux enfants dans les années 1990 et 2000 avaient une console Brick Game, appelée plus simplement Tetris.

Pour jouer, suivez le lien.

Cette vidéo montre l'évolution de Tetris depuis 1984 :

Cette vidéo montre la toute première version du jeu.

Welltris

Ce puzzle a été développé en 1988 par le créateur de Tetris Alexeï Pajitnov. Le client était le centre de Moscou pour la créativité scientifique et technique de la jeunesse DOKA, à l'époque engagé dans le développement de programmes informatiques de divertissement et éducatifs.

Alexeï Pajitnov, Vadim Guerassimov/Doka, Bullet-Proof Software, 1989 Alexeï Pajitnov, Vadim Guerassimov/Doka, Bullet-Proof Software, 1989

Le jeu fonctionnait sur de nombreuses plateformes telles que Macintosh, Amiga, ZX Spectrum et autres. Comme Tetris, dont Welltris était la suite, le jeu présentait des figures constituées de carrés. Elles tombaient dans un puits devenu tridimensionnel. Comme dans Tetris lui-même, les figures peuvent pivoter. Le joueur doit remplir les lignes horizontales et verticales, après quoi l'espace est libéré.

Welltris vous permet d'ajuster la taille des blocs et la vitesse de leur mouvement. Si le joueur augmente la vitesse de déplacement des blocs, cela rapporte plus de points.

Les graphismes du jeu sont uniques à leur manière. Ils combinent des graphiques 2D et 3D. Au départ, il était prévu de rendre le jeu tout entier en trois dimensions, mais cette idée a été abandonnée. Les développeurs ont décidé que le jeu serait alors très lent, ce qui affecterait la dynamique. En conséquence, il a été décidé d'appliquer une synthèse de deux types de graphiques, qui en apparence étaient perçus comme tridimensionnels.

Voici une vidéo :

Et ici, vous pouvez le jouer sur le site.

Perestroïka

Le jeu, sorti en 1989 à Moscou, était une véritable satire politique et nécessitait une réaction fulgurante de la part du joueur. Le jeu développé par Nikita Skripkine reflétait sous forme ludique la lutte des nouveaux démocrates contre les anciens bureaucrates soviétiques.

Nikita Skripkine, Locis Nikita Skripkine, Locis

L'écran de démarrage du jeu représentait le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev devant le Kremlin de Moscou. Le terrain de jeu ressemblait à un marécage, dans lequel les crapauds sautaient sur des bosses. La petite figure verte, qui ressemblait à une grenouille, symbolisait un démocrate qui sautait par-dessus des bosses symbolisant les lois et les règlements. En cela, il était gêné par un bureaucrate - un être plus grand de couleur rouge.

Vous pouvez jouer ici.

Et voici une vidéo dans laquelle une personne joue :

Filler (Remplisseur)

Gamos, 1990 Gamos, 1990

Dans ce jeu, il vous suffit de remplir des cases avec votre couleur plus rapidement que l'autre joueur. Le gagnant est celui qui occupe la plus grande partie du terrain de jeu. Vous pouvez jouer à la fois avec un autre joueur et contre l’ordinateur. Le jeu avait également une fonction amusante : l'ordinateur pouvait jouer tout seul, pendant que vous regardiez.

Le jeu a été développé en 1990 par la société moscovite Gamos.

Site avec le jeu.

Vidéo :

Une autre vidéo:

