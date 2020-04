En images: bâti en un mois, un hôpital moscovite reçoit ses premiers patients atteints de Covid-19

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Situé à une cinquantaine de kilomètres du centre de la capitale russe, l’hôpital infectieux de Voronovskoïé, dont le chantier avait été lancé le 12 mars de manière fulgurante dans ce contexte de pandémie, a accueilli 20 premiers patients ayant été diagnostiqués positifs à la Covid-19, relate le site de la mairie de Moscou.

D’une capacité de 800 places, nombre pouvant toutefois être élargi à 900 en cas de nécessité, toutes aptes à faire office de lits de réanimation, cet établissement compte d’ores et déjà 500 employés, auxquels se joindront d’autres spécialistes dont la sélection se poursuit.

La structure dispose par ailleurs de son propre laboratoire d’analyse, tandis qu’un bâtiment résidentiel, en mesure de loger 1 300 personnes dans des chambres individuelles ou doubles, y a été érigé afin d’accueillir le personnel soignant, son emplacement se trouvant relativement loin de Moscou.

Autre caractéristique notable, en plus d'être pourvu de sa propre station d'approvisionnement des chambres d'hôpital en oxygène, l'air subit, à l'entrée et à la sortie de celles-ci, un processus systématique de décontamination.

À souligner que cet établissement de santé est appeler à perdurer même après la crise sanitaire actuelle, puisqu’il sera utilisé pour le traitement de tous types d’infections.

Pour rappel, à ce jour, la Russie compte 52 763 cas de contamination au coronavirus (soit 5 642 en de plus au cours des dernières 24h), et déplore 546 décès dus à cette maladie. Au total, 2,14 millions de tests de dépistage y ont été effectués. Avec plus de la moitié des malades (29 433), Moscou demeure le principal foyer épidémique du pays.

