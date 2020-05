Une patiente russe de 100 ans guérit du coronavirus

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que la Russie occupe désormais le deuxième rang des pays les plus contaminés par la Covid-19, il est des nouvelles qui redonnent espoir en ces temps difficiles. Celle d’une centenaire russe ayant réussi à vaincre la maladie en fait définitivement partie.

Pelagueïa Poïarkova faisait l’objet d’un traitement planifié à l’hôpital lorsque sa camarade de chambre s’est révélée positive au coronavirus, indique l’Agence médico-biologique fédérale. Infectée, la patiente âgée a donc subi un traitement complet au sein des services de cette institution.

Des soins qui ont permis à cette Moscovite ayant perdu son époux durant la Seconde Guerre mondiale et vivant aujourd’hui avec sa fille et son gendre de sortir, en ce 13 mai 2020, jour de son centième anniversaire, de l’établissement sanitaire, laissant derrière elle la maladie et devenant ainsi la première personne de cet âge à y survivre en Russie.

Pour information, le pays a jusqu’à présent dénombré 242 271 cas de contamination sur son territoire, pour un total de 2 212 décès. Plus de 5,98 millions de tests de dépistage y ont toutefois été effectués depuis le début de la pandémie, tandis que 48 003 personnes ont d’ores et déjà vaincu l’infection.

