«Covid Shopping», ce générateur de liste de courses en ligne pour les confinés

Covid Shopping est un site qui vous aidera à dresser la liste optimale de vos courses pour une période déterminée. Il suffit de choisir le nombre des personnes, de jours, le menu désiré et la liste est prête ! Une solution pour ceux qui considèrent qu’il leur manque toujours quelque chose et que les provisions stockées ne leur suffiront pas.

Par exemple, pour un ménage de trois personnes adultes, il propose de se procurer 6 rouleaux de papier toilette, 2,8kg de pâtes, 33 œufs, 675g de sauce pesto et 2,250kg de légumes et d’autres produits.

Le concepteur du site est le développeur russe Sasha Koss. Comme il l’explique, « la création a pris une semaine de travail. Lundi dernier, la France, où je me trouve actuellement, a annoncé (le confinement). Je suis allé surfer sur l’océan, mais la police a dispersé tout le monde. [...] J’ai donc trouvé de quoi m’occuper et vers vendredi le service était déjà prêt ».

Il a essayé de rassembler un menu au maximum universel à partir de produits conservables pendant longtemps et faciles à cuisiner.

« Contrairement au borchtch ou aux pâtes à la carbonara, il est facile de programmer de tels plats. En outre, les raviolis et le pesto sont bon marché, faciles à conserver, rapides à cuisiner et sont vendus dans n’importe quel supermarché européen », explique-t-il. L’algorithme calcule combien de fois vous mangerez et repartit les aliments en s’appuyant sur une portion moyenne par personne.

Pour le moment, le service est disponible en anglais, en espagnol, en russe et en tchèque.

