30 mètres de long, 24 roues: les automobiles géantes de l'URSS

1. MAZ-530

L'URSS avait beaucoup de projets de construction et avait besoin de véhicules à usage intensif. L'un des plus populaires de ces véhicules était le MAZ-525 avec une capacité de transport de 25 tonnes, qui a été produit par l'usine automobile de Minsk à partir du début des années 1950. Cependant, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une demande pour un véhicule encore plus puissant. Par conséquent, en 1957, le MAZ-530 avec une capacité de charge utile de 40 tonnes a été développé. En 1958, le camion a reçu le Grand Prix de l'Exposition universelle industrielle à Bruxelles.

2. BelAZ-540

Ivanov/Sputnik Ivanov/Sputnik

Cependant, après des tests approfondis, on a conclu que le modèle n'était pas très pratique car il avait du mal à faire demi-tour dans les carrières de sable. Le nouveau véhicule destiné à remplacer les MAZ-525 et MAZ-530 a été développé par l'usine BelAZ mise en place par les autorités soviétiques dans la ville biélorusse de Jodino, près de la capitale, Minsk. Le modèle appelé BelAZ-540 s'est avéré un succès. La version de prototype du monstre peut être vue dans le film soviétique populaire La Reine de la station service (1962). Malgré une capacité de charge utile impressionnante (27 tonnes), le camion s'est avéré être pratique lors de l'exploitation des carrières de sable et a été utilisé pendant des décennies.

3. BelAZ 75501

Vitaly V. Kuzmin Vitaly V. Kuzmin

L'un des développements ultérieurs de l'usine biélorusse a été le plus gros camion produit en URSS - le BelAZ 75501 avec une capacité de charge utile de 280 tonnes, soit plus de 10 fois plus que les deux véhicules précédents. Il a été développé en coopération avec la société japonaise Komatsu. Pour la première fois en URSS, le camion avait des caméras arrière et un système électronique de contrôle de chargement. Le moteur de ce géant était produit par une usine près de Moscou et comptait 3150 chevaux.

4. NAMI-058

Il s’agit déjà d’un autre type d’immenses automobiles soviétiques - un transporteur. Officiellement, il devait être développé pour répondre aux besoins de l’économie nationale, mais sa tâche principale consistait en réalité à transporter des pièces de gros missiles balistiques. Il a été conçu dans les années 1960 par un institut de recherche basé à Moscou, le NAMI. Il faisait 17 mètres de long, ses 12 roues étaient toutes des roues de traction et il pouvait transporter jusqu'à 25 tonnes. Il pouvait également atteindre une vitesse assez décente de 45 km/heure. Pourtant, les experts du gouvernement ont décidé qu’il était trop complexe à produire, et cette invention est restée expérimentale.

5. MAZ-7907

TASS TASS

Dans les années 1980, un encore plus gros modèle a été développé dans le même but, transporter d'énormes missiles. Le MAZ-7907 avait 24 roues. Il était censé transporter un nouveau missile qui pesait 105 tonnes et faisait presque 23 mètres de long. Ainsi, le MAZ-7907 a été conçu avec une capacité de charge utile de 150 tonnes et une longueur de 28 mètres. C'était la seule voiture au monde avec 24 roues de traction. Le rayon de braquage de ce véhicule de transport était de 27 mètres, ce qui était remarquablement peu compte tenu de sa longueur. Ce résultat a été obtenu en permettant aux roues de tourner dans différentes directions simultanément. Seules deux automobiles de ce type ont été construites, car la fin de la guerre froide a empêché le développement de certains programmes de missiles.

6. MZKT-79221

A. Lobov/Sputnik A. Lobov/Sputnik

L'expertise accumulée lors de la conception des modèles précédents a été utilisée pour la création du transporteur-érecteur-lanceur MZKT-79221 pour les missiles balistiques Topol-M. C'est le résultat d'une coopération entre l'usine MAZ et l'usine à moteur de Iaroslavl, qui a fourni des moteurs diesel pour le véhicule. Sa capacité de charge utile est de 80 tonnes.

